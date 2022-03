Tra un concorso e l’altro rischiamo quasi di confonderci, ma è una confusione che accogliamo più che volentieri. Quando parliamo di lavoro e pubblico impiego, solitamente ci immaginiamo le sedi centrali nella meravigliosa città di Roma o quelle decentrate al Nord Italia. Questo accade soprattutto per i concorsi nei Ministeri, dove i posti di dislocano su tutto il territorio nazionale, dal settentrione al meridione. Tuttavia, molti aspiranti dipendenti pubblici provengono proprio dal Sud e chi ha l’onore di finire ai primi posti, ha sicuramente maggiori possibilità di scelta. Ed è così che, non sempre ma in molti casi, accade che i posti nelle regioni dal Lazio in giù risultino tra le più ambite.

Attenzione però, perché non ci sono soltanto concorsi ministeriali. Come abbiamo sottolineato più volte, le opportunità riguardano anche altri Enti pubblici, dai Comuni alle Regioni, fino alle Aziende sanitarie. E chi dice che proprio tra questi Enti alla ricerca di personale, alcuni non si trovino proprio al meridione?

A tal proposito, ecco una nuova opportunità professionale aperta ai diplomati, in una terra amata da tanti, turisti e non: la Sicilia. Scopriamo insieme di cosa si tratta e tutti i dettagli del bando.

Basta il diploma di scuola superiore per questi 54 posti a tempo indeterminato in un’Azienda pubblica del Sud Italia

Ci riferiamo al bando di concorso per 54 programmatori di categoria C presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Il concorso si rivolge a coloro che possiedono il diploma di perito informatico o con specializzazione informatica. Inoltre, può partecipare anche chi possiede un altro tipo di diploma, se abbia partecipato, in aggiunta dunque, ad un corso di formazione in materie informatiche.

Oltre al titolo di studio, anche qui si richiedono i classici requisiti generali tra cui l’idoneità fisica all’impiego e la cittadinanza italiana o europea. Si prosegue con la non destituzione da un impiego pubblico e con l’assenza di condanne per reati ostativi all’esercizio di attività professionale presso un’amministrazione pubblica.

La selezione prevede la valutazione dei titoli e due prove d’esame, scritta e orale.

La prima prova scritta consiste nella stesura di un tema o in risposte brevi ad alcuni quesiti sulle materie previste dal bando.

Il colloquio orale verte invece sulle materie dell’esame precedente, oltre ad elementi di informatica ed anticorruzione, lingua inglese e codice di condotta dei pubblici dipendenti.

È possibile inviare la domanda in modalità telematica entro il prossimo 10 aprile.

Per i successivi aggiornamenti, si consiglia di monitorare il sito dell’ASP di Palermo.

Dunque basta il diploma di scuola superiore per questi 54 posti di lavoro, un’occasione imperdibile.

Approfondimento

Una sola prova scritta per 57 diplomati e un colloquio orale per 1 laureato nella città del Rinascimento