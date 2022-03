Pochi sanno che questo elettrodomestico fa impennare la bolletta della luce ma ecco come risparmiare evitando quest’errore

Dopo la pandemia, pensavamo che le cose potessero tornare alla normalità. Se da un lato la situazione emergenziale sta migliorando, dall’altro lato stiamo assistendo ad una serie di aumenti che riguardano la vita di tutti i giorni.

Dopo l’anticipazione di un rincaro della luce del 55%, almeno sino al 31 marzo, adesso anche i prezzi dei carburanti sono aumentati, arrivando persino oltre i 2 euro. Sicuramente non ci saremmo aspettati questi rincari, proprio nel periodo storico che tuttora stiamo attraversando.

Sperando che anche questa situazione possa migliorare, nel frattempo vedere una cifra importante sulla bolletta non è una cosa da poco. Soprattutto se si pagano degli affitti o se si hanno più bambini o ancora se si hanno altre spese. Ecco perché dobbiamo intervenire subito, per cercare di risparmiare anche pochi euro.

Come ben sappiamo, sono gli elettrodomestici a consumare maggiormente. Soprattutto forno e lavatrice. Visto che si tratta di elettrodomestici indispensabili, cerchiamo di usarli la sera, quando le tariffe sono più basse. A tal proposito, sappiamo interpretare le voci della bolletta? Ecco come fare con questa semplice operazione. Inoltre, è importante anche capire se abbiamo tariffe monorarie o biorarie.

Oltre al consumo degli elettrodomestici, però, bisogna ammettere che compiamo anche qualche errore. Per esempio, tenere le prese attaccate degli elettrodomestici stessi è un errore, perché continuano a consumare energia. Così come rappresenterebbe un errore quello di tenere in standby un elettrodomestico utile, che per ora stiamo usando tutti.

La scopa elettrica

Pochi sanno che questo elettrodomestico fa impennare la bolletta. La scopa elettrica, senza filo, non consuma molto di per sé, quando la utilizziamo ovviamente. Il problema, più che altro, è rappresentato dal caricatore.

Il “problema” di questi elettrodomestici è che sono dotati di uno strumento, con una duplice funzione. Da un lato serve a caricarla, dall’altro lato serve come base di appoggio.

Con questo strumento possiamo posizionarla dove vogliamo, pure in cucina. Anche se utile, il problema è che paghiamo questa comodità a caro prezzo. Posizionando la scopa elettrica nella sua base d’appoggio, che rappresenta il suo caricatore, consuma energia tutto il giorno e tutta la notte, e noi paghiamo bollette salate.

Pochi sanno che questo elettrodomestico fa impennare la bolletta della luce ma ecco come risparmiare evitando quest’errore

Alla luce di ciò, se dobbiamo acquistare una scopa elettrica senza fili, consigliamo di posizionarla sopra un’altra base di appoggio. Se invece dobbiamo acquistare una scopa elettrica con filo, assicuriamoci di staccare la spina, una volta terminata la pulizia. E lo stesso discorso vale anche per l’aspirapolvere.

Ma, in linea generale, dovremmo fare così con tutti gli elettrodomestici. Non facciamoci ingannare dallo standby perché, anche in questo stato, gli elettrodomestici continuano a consumare energia. Pertanto, facendo attenzione a questi banali errori, dovremmo risparmiare.