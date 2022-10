Come risparmiare facendo la spesa al supermercato grazie a dei trucchi

Non si dovrebbe nemmeno sottolinearlo perché chiunque di noi è alle prese, ogni giorno, con questa grave crisi. Ad ottobre scattano gli aumenti delle bollette della luce e saranno un salasso per tutti. Stesso destino per quelle del gas, che negli ultimi mesi sono triplicate.

E visto che gli stipendi e la pensione sono quasi sempre gli stessi, la gente rischia di non avere i soldi per comprare da mangiare. C’è chi si può permettere solo di fare la spesa con 100 euro a settimana. E per una famiglia di quattro persone sappiamo che è un’impresa disperata.

L’aumento dei prezzi alimentari 2022 a causa della guerra è stato micidiale

Il listino dei prezzi dei generi alimentari, oltretutto, è cresciuto in maniera consistente. Se prima riuscivamo a fare la spesa settimanale economica con 50 euro, ora è impossibile. Comprando i medesimi prodotti, avremo uno scontrino più alto. Costringendoci a rinunciare a qualcosa.

Come risparmiare facendo la spesa al supermercato spendendo pochi soldi o addirittura avendo dei prodotti gratuitamente sembra impossibile e di fatto lo è. O quasi. Ovviamente, non si tratta di rubare al supermercato, perché le conseguenze sono pesanti. Ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni. E con una multa che spazia da 154 euro a 516 euro. E chi ruba al supermercato viene spesso visto dalle telecamere.

Ecco alcuni modi per avere in maniera lecita dei beni alimentari senza costi

Eppure, qualche trucco ci permette, se non di fare tutta la spesa gratis, almeno di avere qualche prodotto senza pagare. Ad esempio, partecipando ai sondaggi online, fatto che che aiuta ad arrotondare lo stipendio o la pensione. Una volta che si è iscritti, infatti, basta rispondere alle domande del sondaggio che ci viene proposto. Così facendo riceveremo in cambio anche dei buoni omaggio di varie categorie per avere prodotti gratuiti.

Esistono anche dei concorsi che mettono in palio dei buoni spesa. Li avremo sentiti, come pubblicità, magari in radio e televisione. Certo, qui la fortuna è fondamentale, ma, come si usa dire, tentar non nuoce.

Come risparmiare facendo la spesa al supermercato grazie ai coupon

Ci sono persone che si sono specializzate con i coupon del supermercato. Ovviamente, qui non riusciremo a fare la spesa completamene gratuita, ma affinando la tecnica potremmo spendere il minimo indispensabile. Esistono anche dei prodotti “provami gratis”. In pratica, si compra un prodotto, si tiene lo scontrino e con il cashback, seguendo le istruzioni, dovremmo ricevere a casa il rimborso al 100%. Come sempre internet è una fonte aggiornata di tutte queste iniziative commerciali. Come visto, se non completamente, ma qualche prodotto gratuito lo possiamo portare a casa. E in maniera lecita.

