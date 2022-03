Ecco cosa possiamo cucinare spendendo meno di 2 euro al giorno e risparmiando sia sulla spesa che sul gas

Dopo il rincaro bollette, stiamo cercando di attuare tutte quelle strategie per consumare meno energia elettrica e meno gas. Infatti, cerchiamo di utilizzare gli elettrodomestici la sera, in cui le tariffe sono inferiori, così come di illuminare le stanze naturalmente. Addirittura, vi sono persone che si accontentano di avere i brividi di freddo pur di risparmiare sul riscaldamento.

Insomma, sono tempi bui ma, purtroppo, dobbiamo cercare di tenere duro. Se la luce è aumentata del 62,1%, invece il gas naturale è aumentato del 62,5%, mentre il gasolio per il riscaldamento del 21%, come sostiene l’Unione Nazionale dei Consumatori. Le bombole per la cucina e per la stufa, ormai, hanno raggiunto il prezzo di 32 euro, contro i 25 euro dello scorso anno.

È chiaro che molte persone cercano di risparmiare il più possibile, in questa situazione. Non solo sulla luce, ma anche sulla spesa e sul gas. A tal proposito, ecco cosa possiamo cucinare spendendo meno di 2 euro a testa.

Le regole per risparmiare

Se l’obiettivo principale è quello di risparmiare, sotto tutti i punti di vista, con queste idee sarà possibile. Innanzitutto, per risparmiare sulla spesa, facciamo una lista di ciò che non abbiamo in dispensa e in frigo, e di ciò di cui necessitiamo per creare più pietanze.

Rechiamoci presso i discount che, non avendo prodotti di marca, hanno prezzi più vantaggiosi, ma prodotti di qualità. Prestiamo attenzione anche ai costi e cerchiamo di acquistare prodotti che abbiano un prezzo al di sotto di 1 euro.

Per risparmiare sul gas, invece, cerchiamo di cucinare il meno possibile e di mangiare pietanze che non abbiano bisogno di lunghi tempi di cottura. Inoltre, adottiamo questa strategia. Se, per esempio, dobbiamo portare l’acqua in ebollizione, aumentiamo la fiamma per accelerare i tempi di cottura, chiudendo con il coperchio. Non appena l’acqua bollirà, abbassiamo la fiamma, risparmiando, così, sul gas.

Ecco cosa possiamo cucinare spendendo meno di 2 euro al giorno e risparmiando sia sulla spesa che sul gas

Data questa premessa, adesso vediamo qualche idea per il pranzo o la cena. Possiamo preparare delle polpette di ceci già cotti in scatola. Infatti, acquistando prodotti precotti, possiamo risparmiare sul gas. Nel mixer, tritiamo i ceci, una patata precedentemente bollita per pochi minuti, un cucchiaio di olio, un pizzico di sale e del rosmarino. Aggiungiamo del pangrattato e modelliamo la pasta, creando delle polpette. Impaniamo nel pangrattato e mettiamo in padella, a fuoco basso per qualche minuto.

Possiamo optare, altresì, per degli hamburger dal macellaio, accompagnati da una passata di verdure, oppure da una piadina “caprese”, con mozzarella e pomodoro. In questo caso, basterà solo riscaldare la piadina per qualche minuto.

Potremmo cucinare anche questa zuppa, utilizzando solo due ingredienti che abbiamo già in casa. Se vogliamo un primo, invece, possiamo cucinare la pasta fresca, che necessita di pochi minuti di cottura, al sugo di pomodoro o usando i condimenti già pronti e di qualità, che abbiano un prezzo basso.

