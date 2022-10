Bonus spesa di 180 euro a famiglia con domanda entro il 31 ottobre

Lavoro non sempre facile da trovare e aumento dei prezzi stanno mettendo in serie difficoltà molte famiglie italiane. Con ottobre, poi, bisognerà far fronte anche alle stangate di bollette di luce e gas. E molte famiglie si trovano nella difficile situazione di scegliere se pagare le bollette delle utenze domestiche o fare la spesa. Anche se il Governo è intervenuto con diversi Bonus e sconti contributivi, non sempre questi riescono a tamponare le emorragie di denaro a cui le famiglie devono dar fronte. E proprio in quest’ottica arriva il Bonus spesa di 180 euro a famiglia, previsto dal Comune.

La vita è sempre più cara e i soldi non bastano

Quando si va a fare la spesa si deve fare attenzione ai prezzi dei generi alimentari che, con il conflitto ucraino, hanno subito un rialzo non indifferente. Ad ottobre, a tutto questo, si aggiunge il costo delle utenze domestiche le cui bollette sono lievitate. Senza mettere in conto il fatto che l’inverno ancora non è arrivato e, quindi, si tengono ancora i riscaldamenti spenti.

È comprensibile, quindi, che arrivare a fine mese è sempre più difficile ed in alcuni casi impossibile. Diversi sono i nuclei familiari a cui mancano anche i beni di prima necessità. E dove non arriva l’intervento dello Stato ci pensano i Comuni.

L’aiuto alle famiglie viene dai Comuni

Molto spesso sono i Comuni ad intervenire in aiuto delle famiglie mettendo a disposizione carte acquisti e Bonus per fare la spesa. Per le famiglie anche un piccolo aiuto, infatti, può diventare determinante in questo periodo di grandi difficoltà.

E proprio in quest’ottica nasce il Bonus spesa di 180 euro messo a disposizione dal comune di Grottaglie, in provincia di Taranto. Destinato, però, solo alle famiglie in grado di rispettare determinati requisiti reddituali.

Bonus spesa di 180 euro a famiglia, ecco i requisiti

Il Bonus messo a disposizione dal comune di Grottaglie è destinato alle famiglie che a settembre hanno avuto un reddito inferiore a una determinata somma. Per le famiglie mono componenti il reddito da non aver superato nel mese di settembre è pari a 378 euro. Per una famiglia di 4 componenti, invece, il reddito limite per averne diritto è di 1.050 euro.

Appare chiaro, quindi, che oltre al limite reddituale, per avere diritto al Bonus conta il numero di componenti del nucleo familiare. Si ricorda che gli aventi diritto devono presentare domanda al Comune entro e non oltre il 31 ottobre 2022. Per conoscere la documentazione da allegare consigliamo di rivolgervi all’ufficio preposto nel comune di Grottaglie.

