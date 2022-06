Se abbiamo gli scarafaggi in cucina è perché sono attratti da questo alimento insolito che abbiamo in dispensa

Non vedevamo l’ora che arrivasse l’estate. Che dire, non siamo ancora nella bella stagione, ufficialmente, ma è come se lo fossimo. Caldo afoso e gente piazzata al mare ne sono delle prove. Tuttavia, non sono le uniche. Magari lo fossero. L’estate è bellissima, sì, tranne quando porta con sé zanzare e scarafaggi. Purtroppo, questi sono i “contro” di non poco conto. Tra una zanzara e uno scarafaggio, forse, non sappiamo quale sia quello più fastidioso. Ma una cosa è certa, dobbiamo sbarazzarcene. Per quanto riguarda le zanzare, i modi per tenerci lontani dalle punture sono diversi. Per esempio, usare lo spray per il corpo che permetterebbe di evitare di essere punti o disporre le zanzariere. Oppure acquistare alcune piante che sarebbero antizanzare e che non solo ci potrebbero aiutare a tenerle lontane, ma abbellirebbero anche i nostri balconi e davanzali.

Invece, se abbiamo gli scarafaggi in cucina è perché sono attratti da qualsiasi alimento zuccherato. Gli scarafaggi, infatti, oltre ad essere attratti dalle sostanze organiche, per esempio gli escrementi, sono ghiotti di zucchero. Di conseguenza, in cucina e, soprattutto, in dispensa, conserviamo alcuni prodotti che, per gli scarafaggi, rappresentano la cena. Ciononostante, sarà difficile trovare gli scarafaggi durante il giorno, poiché non amano la luce e preferiscono ambienti sicuri. Durante la notte, invece, infesteranno letteralmente la cucina.

Come capire se siamo infestati

Innanzitutto, ci accorgiamo dalla presenza degli scarafaggi, soprattutto, durante la sera. Se vediamo qualche scarafaggio per casa vi sono due opzioni. Ne è entrato uno in cerca di cibo oppure siamo infestati e non ne siamo a conoscenza. Tuttavia, la prova lampante è la presenza di scarafaggi piccoli, appena nati. Questi infesteranno maggiormente la cucina e la dispensa, in cerca di cibo, per sopravvivere. Purtroppo, sono attratti da un alimento insolito, ossia il miele. In realtà, non è inaspettato che di miele siano ghiotti, essendo un dolcificante, ma la cosa strana è il modo in cui riescano ad entrare per raggiungere il miele. Se abbiamo trovato dei piccoli scarafaggi nel miele, significa che non abbiamo chiuso bene il barattolo.

Uno scarafaggio adulto non riuscirà mai ad entrare all’interno del barattolo. Ecco perché sono i piccoli ad avere questo “privilegio”, riuscendo a cibarsi del prodotto più zuccherato. Tuttavia, pochi sanno che questi piccoli scarafaggi potrebbero morire nel miele.

Se abbiamo gli scarafaggi in cucina è perché sono attratti da questo alimento insolito che abbiamo in dispensa

Dunque, se ci siamo accorti di questi piccoli scarafaggi o anche di quelli dalla dimensione standard, dobbiamo, assolutamente, procedere con una pulizia profonda della cucina e della dispensa. Dobbiamo eliminare ogni traccia di sostanza appiccicosa, ogni briciola di zucchero e controllare i barattoli di marmellate, miele e cioccolata. Disinfettiamo con limone, bicarbonato e aceto tutte le superfici e asciughiamo con un panno asciutto. Usiamo barattoli chiusi ermeticamente e posizioniamo delle foglie di alloro in dispensa e negli angoli della cucina.

Approfondimento

Molti ignorano che questo angolo della cucina è il nascondiglio preferito dagli scarafaggi