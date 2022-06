Niente candeggina per sbiancare la plastica ingiallita di frigorifero e mobili da esterno perché bastano 2 ingredienti economici che tutti abbiamo in casa

Ogni stagione richiede delle faccende specifiche da fare. In preparazione dell’estate arriva il tempo delle pulizie di primavera, quando si mette a soqquadro casa e soprattutto gli armadi. La polvere e gli acari che durante l’inverno s’insidiano in qualsiasi fessura e tessuto devono essere completamente rimossi.

Solo dopo aver pensato alla casa e agli spazi interni s’inizia a pensare a terrazzi e giardini. Una delle attività più lunghe e faticose da fare consiste nel ripulire i mobili che sono stati chiusi per tutto l’inverno.

Riprendendo sedie, sdraio o tavolini in plastica dal magazzino capita spesso di trovarli macchiati o scoloriti. Da bianchi che erano si sono ingialliti apparentemente senza motivo anche se li avevamo conservati perfettamente. È ciò che accade anche con l’interno del frigorifero.

Ma non è tutto perduto, perché c’è il modo di riportare tutto alla perfezione come appena comprato. Infatti, niente candeggina per sbiancare la plastica ingiallita perché c’è un rimedio totalmente naturale che pochi conoscono ma che darà risultati strabilianti.

Nessuna fatica e nessuna spesa folle in prodotti antimacchia, ma solo 2 ingredienti naturali che non rischiano di scatenare allergie o problemi alle mucose. L’unico consiglio è di indossare sempre un paio di guanti e di premunirsi di stracci e di una bacinella.

Il primo ingrediente che ci serve lo troveremo sicuramente nell’armadietto dei medicinali o del pronto soccorso. Infatti, stiamo parlando dell’acqua ossigenata che risulta essere favolosa per la pulizia degli oggetti bianchi.

Questo liquido ha degli utilizzi che una volta scoperti ci lasciano a bocca aperta e possono rivoluzionarci la vita. Uno di questi consiste nell’usarla per pulire i mobili da esterno, specialmente quelli in plastica. L’unica accortezza è che l’acqua ossigenata sia al 3% e che si prepari una bacinella dove di diluirla col secondo ingrediente, il bicarbonato.

Se l’oggetto da pulire è piccolo possiamo immergerlo direttamente nella bacinella. Se abbiamo tavoli e sedie, allora possiamo utilizzare delle spugne per passare il composto sulle superfici interessate. Dopo aver lasciato agire per 10 minuti, risciacquiamo tutto.

Per gli oggetti di plastica pesante come sedie sdraio, tavolini etc possiamo rifinire la pulizia con della carta vetrata. In effetti quest’oggetto di carpenteria è favoloso per eliminare anche piccoli graffi. L’importante è che sia a trama extra fine e che la parte venga poi passata con un panno umido morbido.

