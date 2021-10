Molti ignorano che questo angolo della cucina è il nascondiglio preferito dagli scarafaggi

L’estate non è solo relax e divertimento ma anche la stagione preferita dalle fastidiosissime zanzare e dai disgustosi scarafaggi. Li abbiamo visti dappertutto: sui marciapiedi, in giardino, sul terrazzo e persino dentro casa. Li abbiamo colti in flagrante soprattutto la sera, in cerca di cibo e di uno spazio insolito dove nascondersi indisturbati. Peccato che a volte ci sono riusciti.

Gli scarafaggi temono la luce e anche il freddo, per questo motivo li vediamo soprattutto durante i mesi della bella stagione. Ciò nonostante, esistono delle eccezioni. Potrebbe capitare, infatti, di notare la loro presenza inquietante anche in autunno inoltrato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È vero che il mese di ottobre costituisce un periodo di passaggio attraverso gli abbassamenti graduali di temperatura ma proprio per questo gli scarafaggi ci “onorano” ancora della loro presenza. Perché sono in cerca di riparo in una zona perennemente buia e indisturbata e soprattutto con del cibo. Gli scarafaggi, infatti, sono attratti dagli avanzi di cibo e dalla sporcizia.

Cosa fare per eliminare il problema

Per eliminare il problema degli scarafaggi, bisogna pulire bene soprattutto la cucina e il bagno, nonché il giardino. Riserviamo un’attenzione particolare alla dispensa, avendo cura di eliminare eventuali residui di cibo, di disinfettarla e di sigillare cibi aperti.

Attenzione anche alla polvere e allo sporco in generale, perché è proprio verso quella direzione che gli scarafaggi si dirigeranno. Altro fattore importante è la presenza di animali in casa. Se si hanno cani, gatti, conigli in casa o in giardino puliamo sempre e tempestivamente ogni loro bisognino. Essendo saprofagi si nutrono delle sostanze organiche, per cui saranno immediatamente attratti e potremmo trovarci la casa infestata.

Ultimo suggerimento è quello di non usare spray chimici per due motivi. Il primo è per il contenuto di sostanze tossiche per noi stessi e per i nostri animali, il secondo è per l’effetto indesiderato sugli scarafaggi.

Intendiamo dire che se dovessimo spruzzare lo spray all’interno del nascondiglio, uscirebbero a flotte e in men che non si dica avremo, sul serio, la casa immersa da scarafaggi in preda al panico.

Molti ignorano che questo angolo della cucina è il nascondiglio preferito dagli scarafaggi

La vera domanda è “dove si nascondono?” Questo è un dilemma, poiché potrebbero nascondersi anche sotto una piastrella. Più che altro dovremmo tenere la casa pulita e profumata, così non entreranno. Ma se proprio ci poniamo la domanda, molti ignorano che questo angolo della cucina è il nascondiglio preferito dagli scarafaggi: dietro il contenitore o scaffale poggiato in cui teniamo i barattoli a vista di caffè, zucchero, sale e le spezie.

A volte ci dimentichiamo del tutto di pulire quell’angolo di cucina, perché effettivamente quello è il loro posto. Non c’è nascondiglio migliore, soprattutto se il contenitore è grande, massiccio, di legno e se si trova in prossimità della dispensa. Caldo, confortevole, buio e vicino al cibo, una combinazione perfetta per loro.

Inutile dire che dovremmo pulire e disinfettare bene anche quella parte di cucina e aggiungere l’aceto che, oltre a disinfettare, serve come repellente. Infine, come rimedi naturali possiamo utilizzare una miscela composta da aglio, pepe, cipolla e sapone, nonché una composta da bicarbonato e zucchero.