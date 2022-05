La moda spesso rende popolari capi molto di nicchia dal gusto discutibile. In certi casi, invece, i capi non hanno niente che non vada, ma non sono adatti a tutti i corpi. Se vogliamo valorizzare la nostra bellezza e seguiamo le regole dell’armocromia, sappiamo bene che non tutti i tagli e i colori stanno bene su tutte.

Quando scegliamo un capo d’abbigliamento, poi, dobbiamo prestare attenzione alla forma e alla stoffa, oltre che al colore. Oggi vogliamo parlare, proprio per questo, di un capo che sarebbe da evitare per alcune donne. Se abbiamo cosce grosse e fianchi larghi, infatti, dovremo evitare questo capo estivo sempre più diffuso.

L’importanza della bodyshape

Quando siamo in un negozio dobbiamo sempre scegliere i capi che donano di più alle nostre forme. Il nostro corpo, infatti, può avere una tendenza ad accumulare il grasso nella parte alta oppure in quella bassa.Vengono distinte diverse bodyshape, quella a mela, quella a pera, a rettangolo e a clessidra.

Se abbiamo una forma a rettangolo, per esempio, possiamo indossare senza problemi maniche a palloncino e ampie gonne. Se la forma del nostro torso ricorda quella di una clessidra e abbiamo una vita sottile, possiamo valorizzarci con abiti stretti in vita. Invece, se siamo clessidre o mele e tendiamo ad avere ampi fianchi, dovremo evitare di indossare gonne a pieghe di media lunghezza. Questo modello sempre più popolare durante l’estate è perfetto su chi ha fianchi sottili ma non su chi, invece, li ha ampi.

Se abbiamo cosce grosse e fianchi larghi dovremo evitare questo capo alla moda che sta spopolando

L’effetto che questa gonna crea su chi ha fianchi importanti è quello di allargare e far sembrare più in carne. Per questo dovremo sempre preferire modelli aderenti all’altezza delle anche. L’importante è che la gonna scenda aderente lungo le cosce e le avvolga.

Se proprio non possiamo fare a meno delle gonne a pieghe, dobbiamo assicurarci che siano più lunghe del ginocchio, in modo da evitare che ci accorci e ci faccia apparire più tarchiate. Altrimenti possiamo optare per un altro modello estivo senza pieghe da indossare assieme a un paio di scarpe eleganti. La moda non sempre va seguita alla lettera, a volte dobbiamo reinterpretarla con creatività.

Approfondimento

Anche le nonne lo dicevano che è questo il colore da evitare se non vogliamo sembrare malate e pallide