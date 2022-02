Ogni donna ha le sue caratteristiche fisiche che la rendono unica e inimitabile. Non tutte queste caratteristiche, però, sono viste come pregi e punti di forza. Gambe tozze, sedere piatto e altre caratteristiche non sono sempre apprezzate e spesso si fa di tutto per nasconderle.

Se conosciamo le regole dell’armocromia e della bodyshape, siamo avvantaggiate, perché sapremo quali abiti scegliere e quali evitare. Oggi, a tal proposito, vogliamo parlare di un capo d’abbigliamento perfetto per esaltare le curve di ogni donna. Infatti, anche chi ha gambe corte ed è in leggero sovrappeso può permettersi questa gonna elegante e sobria.

Le regole auree della bodyshape

Ognuna di noi ha un fisico che fa parte di una delle categorie che lo studio della body shape individua. Esiste il fisico a pera, a mela, a diamante e a rettangolo, in base alla forma della parte centrale del corpo. Ognuno di questi fisici dovrebbe scegliere o evitare alcuni capi di abbigliamento.

Se, per esempio, abbiamo un fisico a mela, dovremo evitare capi larghi lungo il girovita, che finirebbero per ingolfarci e farci sembrare più in carne.

Chi, invece, ha un fisico a rettangolo, dovrà scegliere capi stretti in vita che creino un girovita delineato.

Se abbiamo un fisico a mela o a pera e tendiamo ad accumulare il grasso lungo la vita e i fianchi, è probabile che ci siamo convinte ad evitare di indossare le gonne. Crediamo che la gonna sia un capo solo per chi ha gambe lunghe e magre, ma in realtà non è così. Oggi vedremo un modello di gonna che possiamo indossare per apparire più magre e slanciate.

Anche chi è ha gambe corte ed è in leggero sovrappeso può permettersi questa gonna che slancia e snellisce

Se abbiamo qualche chilo in più e non gambe da top model, possiamo scegliere una gonna longuette. Questo modello è una perfetta via di mezzo tra una minigonna e una gonna lunga. Solitamente arriva sotto al ginocchio e avvolge la figura in modo aderente e presenta un piccolo spacco nella parte anteriore. È importante che la gonna abbia la vita alta, in modo da allungare le gambe.

Questa gonna è in rado di slanciare anche la figura più tozza grazie al suo taglio avvolgente. Se la abbineremo con una camicetta, potremo usarla in un contesto formale ed elegante, mentre se sceglieremo un maglione, sarà perfetta anche nella vita quotidiana.

