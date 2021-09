Lo scrub è un metodo facile e veloce per rivitalizzare meccanicamente una parte del nostro corpo. Di solito lo associamo all’uso di una crema o un balsamo esfoliante. Lo sfreghiamo sotto la doccia per mandare via pellicine, cellule morte, accumuli di grasso sotto pelle. Per esempio, questo scrub no cost alla Nivea ammorbidisce la pelle già sotto la doccia. Pochi però conoscono l’importanza di effettuare periodicamente anche uno scrub alle labbra.

Scrub per le labbra a tutte le età

La parte esterna della bocca è molto sensibile, si irrita e si screpola facilmente perché continuamente esposta al sole, al vento. Fra poche settimane ci si metterà anche il freddo a tentare di sciuparla. Balsami, burro di cacao e idratanti fanno il loro lavoro, ma talvolta non basta. La pelle resta troppo asciutta e anche quella del viso tutto intorno. Ma ogni tanto ci vuole uno scrub labbra fai da te dolce o piccante per un sorriso da top model.

Stimoliamo il ricambio cellulare

Lo scrub labbra ci aiuta a rimuovere le cellule morte, favorisce il ricambio cellulare e stimola la circolazione sanguigna. Ci regala non solo labbra morbide e levigate, ma anche leggermente rimpolpate, se scegliamo la versione piccante. Per ottenere un buon risultato dobbiamo stenderlo dolcemente, massaggiare con movimenti circolari e poi eliminare residui e pellicine con acqua fresca. Dopo l’esfoliante fai da te, applichiamo sempre un balsamo oppure sfreghiamole entrambe con olio di oliva, olio di mandorle, oppure burro di karite.

Scrub labbra fai da te dolce o piccante per un sorriso da top model

Per realizzare uno scrub a costo quasi zero, utilizziamo zucchero di canna, bicarbonato e miele. Lo scrub labbra con miele e zucchero, deve sfruttare le proprietà antibiotiche, antibatteriche e idratanti del miele, unitamente al potere esfoliante dello zucchero. Mescoliamo un cucchiaino di miele e uno di zucchero per due minuti. Disponiamo il composto con delicatezza e cerchiamo di non mangiarlo, per una volta. Massaggiamo con movimenti circolari e poi sciacquiamo con acqua tiepida. Massaggiamo ora con un goccio di olio di mandorle dolci.

Perché non abbiamo voglia di salutare con un bacio

Quando abbiamo le labbra troppo secche, non abbiamo voglia di salutare nessun con un bacio, per evitare l’effetto ‘carta vetrata’ Se le labbra risultano davvero molto secche, versiamo un cucchiaio di zucchero e un di mandorle dolci in una ciotola. Mescoliamo per ottenere un impasto consistente. Stendiamolo sulle labbra massaggiando, poi sciacquiamo con acqua tiepida. Ripetiamo questo scrub almeno due volte alla settimana.

Diamo più volume alle labbra

Per dare volume mescoliamo un cucchiaio di miele, uno di zucchero di canna e aggiungiamo un pizzico di peperoncino in polvere. Attenzione al dosaggio se abbiamo le labbra sensibili o che presentano qualche abrasione. Non utilizziamo lo scrub al peperoncino se le labbra presentano piccole piaghe, perché finiremo per irritarle. Questo ingrediente naturale riattiva la circolazione sanguigna e lascia le nostre labbra più grandi e rimpolpate.