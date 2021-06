La nostra pelle d’estate diventa più laboriosa da mantenere. Caldo e sudore la arrossano e la rendono più spenta. Inoltre, dobbiamo continuamente idratare e nutrire viso e corpo per non ritrovarci talloni, gomiti e piedi ruvidi come carta vetrata.

La routine quotidiana ci occupa, insomma, qualche minuto in più. Ma non se cominciamo bene fin dal mattino. Questo scrub no cost alla Nivea ammorbidisce la pelle già sotto la doccia.

Gli esfolianti fai-da-te alla Nivea o al burro

Gli scrub, altrimenti detti esfolianti, sono una grande risorsa per accelerare il nostro lavoro quotidiano sulla pelle. Possiamo comprarne di costosi e profumatissimi in quelle boutique provenzali che ci attirano tanto nelle località di mare.

Ma possiamo farli anche da soli a casa, egualmente profumati. L’ingrediente base che costa meno, perfetto per la pelle secca è il burro. Un panetto da 250 grammi che arriva dalle colline emiliane dove producono il parmigiano, lo troviamo a 1,50 euro.

Lasciamo sciogliere un panetto in una ciotola nel microonde e suddividiamolo in quattro piccoli vasetti di vetro: vanno bene quelli usati dello yogurt, del pesto o degli omogeneizzati. Chi ha la pelle grassa preferirà la Nivea idratante che lascia la pelle morbida e non untuosa, costa praticamente lo stesso ed è e profumata. Mescoliamo ora alle basi i nostri esfolianti preferiti.

Lo scrub Nivea sale e limone di Sorrento

Mescoliamo del sale marino e la polpa frullata di un limone di Sorrento, che abbiamo spremuto per altro e tenuto da parte, con tre cucchiai di burro sciolto o di Nivea. Massaggiamo tutto il corpo con questo scrub energizzante e profumato e poi sciacquiamo.

Lo scrub Nivea e caffè

Se vogliamo stabilizzare l’abbronzatura, ci vuole uno scrub a base di Nivea e fondi di caffè, perfetto da massaggiare anche sui capelli, se li abbiamo corvini. Sostituendo alla Nivea e al burro un cucchiaio di balsamo o di crema ristrutturante. Lasciamo in posa qualche minuto prima di sciacquare.

Basta fare una passeggiata per regalarsi uno scrub profumatissimo e dalle proprietà balsamiche. Raccogliamo la mentuccia di campagna, la camomilla oppure dei fiori di gelsomino.

Trituriamo velocemente su un tagliere, mescoliamo alla crema o al burro e massaggiamo il corpo per qualche minuto prima di sciacquare. Se passiamo questi ingredienti nell’estrattore, possiamo invece mescolare la linfa alla crema Nivea e applicare il composto sul corpo, come crema dopobagno.