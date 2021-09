Nelle piccole bacche dei mirtilli la natura ha racchiuso tesori preziosi per il nostro benessere. Con questi frutti, infatti, facciamo il pieno di energia, grazie alla presenza di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Insieme ad altra frutta di stagione, in una ricca macedonia diventano un vero e proprio elisir e anti invecchiamento.

Mentre quelli neri maturano in piena estate tra luglio e agosto, quelli rossi tra settembre e dicembre. Questo frutto dell’autunno, ha un colore rosso sgargiante come i rubini e ha un sapore dolce-acidulo e aiuta in tanti modi il funzionamento del nostro organismo. Contrasta le infiammazioni delle vie urinarie o altri problemi, per esempio legati all’intestino, migliora la salute dei reni, aiuta a controllare la glicemia, dato la poca quantità di zuccheri in esso contenuti.

Possiamo raccogliere i mirtilli nei boschi o in montagna, perché crescono spontaneamente nella vegetazione di questi splendidi ambienti naturali.

Scopriamo una ricetta facilissima utilizzando questo incredibile frutto autunnale

Abbiamo pensato a una ricetta dolce utilizzando i mirtilli rossi, ma possiamo chiaramente scegliere di utilizzare alternativamente i mirtilli neri.

Ingredienti e strumenti

150 g di farina;

50 g di zucchero;

un pizzico di sale;

un uovo;

100 g di burro;

12 stampini per cupcake (forma a piacere);

Per la crema di ricotta

100 g di mirtilli rossi;

3 uova;

300 g di ricotta magra;

300 g di crema di formaggio fresco e cremoso, come il Philadelphia;

100 g di zucchero;

1 bustina di vanillina;

2 cucchiai di amido di mais;

scorza grattugiata di un limone non trattato;

zucchero a velo.

Attraverso questo procedimento, scopriremo una ricetta facilissima, utilizzando questo incredibile frutto autunnale. Procediamo passo per passo, iniziando a mescolare la farina, 50 grammi di zucchero, un pizzico di sale, disponendoli poi a fontana su un piano di lavoro.

Rompiamo l’uovo al centro della fontana e poniamo intorno del burro in piccoli fiocchi. Impastiamo rapidamente, formando una palla e mettiamola in frigo per 30 minuti avvolta nella pellicola.

Laviamo e asciughiamo i mirtilli rossi e, mentre scaldiamo il forno ventilato a 150°, prepariamo la crema di ricotta.

Amalgamiamo i tuorli con la ricotta magra, il formaggio fresco, 100 grammi di zucchero, l’amido di mais, la vanillina, la scorza di limone. Montiamo a neve gli albumi con un pizzico di sale e uniamo delicatamente alla crema di ricotta. Poi aggiungiamo due terzi dei mirtilli leggermente infarinati.

Stendiamo la pasta frolla, ritagliamo 12 formine della dimensione degli stampini di cui disponiamo e riponiamoli sul fondo, coprendo con la crema di ricotta. Cuociamo in forno per 45 minuti. Sforniamo e, solo quando perfettamente raffreddati, poniamo gli stampini in frigo per 3-4 ore.

Togliamo i cupcake dagli stampini, procediamo alla loro guarnizione per la decorazione con i mirtilli rimasti e spolveriamo appena appena con lo zucchero a velo.

