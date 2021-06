Stanno arrivando il caldo e temperature che inevitabilmente seccano viso, corpo e capelli. Dunque, mantenere la pelle idratata è un imperativo che non possono ignorare né uomini né donne. La perdita di acqua nella cute negli strati più profondi non la percepiamo. Abbiamo solo una sensazione di pelle troppo asciutta a livello superficiale. Ciò a causa della sudorazione, dell’esposizione ai raggi solari, alla permanenza in ambienti rinfrescati con aria condizionata.

Ecco il metodo fai-da-te per combattere la pelle del viso troppo asciutta all’arrivo del caldo, consigliato dagli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

È necessario dissetare la pelle

Soprattutto gli uomini non amano spalmarsi di creme e lozioni. Ma i più giovani cominciano a capire i benefici della routine quotidiana per “dissetare” la pelle che le donne seguono con costanza.

Da tempo sono sempre meno amati i prodotti troppo ricchi, densi e burrosi che si applicano con fatica e si preferiscono le creme leggere, impalpabili e rinfrescanti che però sono in grado di fornire un’idratazione profonda. Le ultime nate ci proteggono fino a 100 ore o rimpolpano visibilmente il contorno occhi.

Inoltre, sono sempre più apprezzati i prodotti che si applicano velocemente con un gesto o uno spruzzo, anche profumati. L’importante è che non lascino residui. In estate viso e corpo appaiono particolarmente stressati da bagni e docce, così come i capelli che rischiano di diventare secchi, sfibrati e senza forma.

Chi vuole idratare e nutrire velocemente, può utilizzare l’olio per bambini come additivo nutriente per rendere più piacevole l’applicazione di vari prodotti.

Versiamo due cucchiai di olio per bambini dentro il nostro bagnoschiuma preferito e nello shampoo se i capelli sono troppo secchi.

Aggiungiamo otto cucchiai di olio per bambini alla crema corpo idratante in un flacone con pompa (ce ne sono vari al burro di karitè, all’olio di argan, all’aloe).

E teniamo un flacone di olio per bambini vicino alla scarpiera. In tal modo ci ricorderemo di massaggiare piedi, gambe e mani ogni volta che andremo a prendere un paio di scarpe per uscire. Con questo sistema eviteremo sempre il problema delle vesciche sui talloni.

Non gettiamo subito via il batuffolo di cotone idrofilo che abbiamo imbevuto di olio per compiere questa operazione. Usiamolo per nutrire le scarpe di cuoio di tutti i colori. Anche loro potranno mantenere una pelle più bella sotto il sole.