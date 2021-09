Quante volte ci è scappato il telefono di mano per cadere rovinosamente a terra? E quante volte abbiamo lottato per scrivere un messaggio con il telefono in una mano e una tazza di tè nell’altra? Il risultato è di solito un messaggio sgrammaticato o una macchia di tè sui vestiti.

Lo schermo dei cellulari è perfetto per goderci video e foto in HD, ma non è fatto per essere utilizzato con una mano sola. Questo problema si fa sentire particolarmente per chi ha le mani piccole, e deve sempre utilizzare il telefono con due mani per non rischiare incidenti. Ma in realtà c’è una funzione dei cellulari che pochi conoscono che può risolvere completamente questo problema. Vediamo come.

Rimpiccioliamo lo schermo del cellulare per usarlo comodamente con una mano sola, ecco come

Esiste una funzione del telefono che ci permette di rimpicciolire lo schermo. In questo modo potremo raggiungere tutte le app, le notifiche e la tastiera del telefono senza sforzo.

Basta attivare questa funzione nelle impostazioni del nostro cellulare. Non è difficile. Si tratta di una funzione presente in tutti i telefoni, che in inglese si chiama reachability, che potremmo tradurre con ‘raggiungibilità’. Rimpiccioliamo lo schermo del cellulare per usarlo comodamente con una mano sola, ecco come.

Come attivare la modalità con una mano su Android e iOS

Se abbiamo un telefono Android, andiamo su Impostazioni, poi premiamo il pulsante Accessibilità, e poi attiviamo Modalità una mano.

Su iOS, premiamo su Impostazioni, poi Accessibilità, Tocco, e poi attiviamo Accesso Facilitato.

Per utilizzare questa modalità nella vita di tutti i giorni basta un gesto. Su Android, passiamo il dito sulla barra inferiore dello schermo da sinistra a destra per rimpicciolirlo. Per farlo tornare normale, passiamo il dito nella parte inferiore dello schermo da destra a sinistra.

Su iOS, facciamo un gesto verso il basso nella parte inferiore e centrale dello schermo per rimpicciolirlo, e verso l’alto per farlo tornare delle dimensioni normali.

Un altro trucco per usare il telefono con una mano

Se il telefono ci scappa sempre di mano, e vogliamo maneggiarlo più comodamente, c’è un’altra soluzione. Possiamo attaccare sul retro della cover un supporto per le dita, in modo da avere una presa più sicura. Generalmente si tratta di piccoli sostegni circolari a ventosa, che possiamo aprire o chiudere per tenere il telefono più comodamente. Il cellulare non ci scapperà mai più di mano.

A proposito di cover, se abbiamo una cover trasparente è probabile che si ingiallisca presto. Ecco il metodo infallibile per pulire la cover trasparente del telefono ingiallita e farla tornare come nuova.