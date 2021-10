Le ultime statistiche parlavano chiaro: ogni settimana gli italiani consumavano nelle pizzerie, prima della Pandemia, più di 55 milioni di pizze. Dati che, aggiungendo quelle da asporto e quelle che compriamo al supermercato, equivalgono a superare gli 8 kg pro capite all’anno. Numeri importantissimi ma che non tengono conto delle pizze che prepariamo a casa. È molto probabile che questa cifra possa essere rivista addirittura al raddoppio. E, a proposito di pizze casalinghe, scordiamoci per un momento la pizza e prepariamo questo croccante impasto che farà impazzire tutti. In effetti, il gioco di parole pizza e impazzire, suona perfetto per questa ricetta che andremo a vedere assieme.

Il cornicione con salsiccia e zucchine

La preparazione che andremo a vedere si chiama cornice, o cornicione e abbiamo avuto il piacere di provarla personalmente. È un misto di pizza, ciambella salata e focaccia. Tutte assieme per un’esperienza davvero spettacolare. Vediamo gli ingredienti per la preparazione di quattro pizze:

600 grammi di farina 0;

420 ml di acqua;

12 grammi di sale;

5 grammi di lievito fresco;

farina di semola per il piano di lavorazione.

Per farcitura e decorazione:

200 grammi di zucchine cotte in padella;

120 grammi di scamorza;

130 grammi di salsiccia;

120 grammi di mozzarella;

70 ml di passata di pomodoro;

olio extravergine.

Pronti, via. Ecco come preparare il nostro splendido cornicione:

impastiamo a mano o con la planetaria in una ciotola farina, lievito e quasi tutta l’acqua, amalgamando fino a ottenere il classico impasto vellutato della pizza. Aggiungiamo solo a questo punto il sale ed eventualmente un altro goccio d’acqua se l’impasto fosse troppo secco;

spostiamo su un piano di lavoro il nostro impasto, coprendolo e lasciandolo riposare per un paio d’ore;

formiamo quattro panetti dello stesso peso e trasferiamoli in frigorifero per una decina di ore. È fondamentale che una volta riportato fuori dal frigo rimanga per un’oretta e mezzo a temperatura ambiente;

finché aspettiamo, cuociamo le zucchine, rendendole più saporite possibile, tagliamo a strisce la scamorza e diamo una “scottatina” alla salsiccia sbudellata;

stendiamo i quattro panetti sul piano di lavoro coperto di farina di semola, disponendo poi i dischi direttamente sulle teglie del forno unte con dell’olio;

stando attenti a distanziarci di circa 3 cm dal bordo esterno del disco, stendiamo le zucchine e la scamorza;

a questo punto partendo dal bordo facciamo proprio una cornice con la quale copriremo il ripieno;

al centro spalmiamo invece la passata di pomodoro, la mozzarella e un filo d’olio;

cuociamo a 240 gradi per una decina di minuti e 1 minuto prima di sfornare, inseriamo la salsiccia.

