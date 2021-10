Ad agosto 2021 il titolo è riuscito a essere uno dei migliori di una certa settimana guadagnando oltre il 20%. Questa performance, però, non è stata sufficiente a fare decollare il titolo. Infatti, dopo l’exploit agostano e un salutare ritracciamento, le azioni Fope mantengono l’impostazione rialzista.

Parliamo di salutare ritracciamento in quanto le quotazioni hanno potuto scaricare tutti gli eccessi dei mesi precedenti.Da novembre 2020 ad agosto 2021, infatti, il titolo era arrivato a guadagnare oltre il 120%. Dopo di che le azioni Fope sono andate incontro a un ritracciamento del 15% che al momento sembra essersi placato. A frenare la discesa ha pensato il I obiettivo di prezzo in area 11,7 euro che più volte ha respinto gli attacchi dei ribassisti.

Da agosto, quindi, il titolo si sta muovendo all’interno del trading range 11,7 euro (I obiettivo di prezzo) – 12.8 euro. Solo la decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con la massima estensione rialzista che passa per area 17,2 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di oltre il 40%.

Al ribasso, invece, una chiusura sotto area 11,7 euro farebbe scattare un ribasso almeno fino in area 8 euro.

La valutazione

Dal punto di vista dei multipli di mercato non c’è molto spazio al rialzo. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, ci ritroviamo con delle quotazioni che sono in linea con la media del settore di riferimento.

Il punto di forza del titolo, però, è il futuro.

L’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento medio di circa il 15% all’anno per i prossimi tre anni. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo media che esprime una sottovalutazione del 25% circa

Il titolo Fope (MIL:FPE) ha chiuso la seduta del 21 ottobre a quota 12,2 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale