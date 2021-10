Per moltissimi di noi quello delle pulizie è il momento più temuto della settimana. La polvere e lo sporco si accumulano alla velocità della luce e chi ha dei bambini deve combattere anche con giocattoli e oggetti dispersi. Una situazione che spesso può causarci disagio e frustrazione. Almeno fino a oggi. In realtà anche le pulizie possono trasformarsi in un momento leggero e decisamente appagante. Quindi se vogliamo ridurre lo stress da pulizie di casa e addirittura divertirci dobbiamo provare questi trucchetti. Impariamoli bene e armadi, pavimenti e vetri non saranno più il nostro incubo ma dei veri e propri compagni di giochi. Il segreto è creare l’ambiente giusto.

Uno degli scogli più grandi che dobbiamo superare è quello della pulizia dei singoli oggetti. In casa ne abbiamo moltissimi e spesso servono soltanto ad accumulare polvere. Perché non liberarcene? Pochi giorni fa abbiamo scoperto gli oggetti che dovremmo eliminare per avere una cucina più spaziosa e sempre in ordine. Ripetiamo l’operazione per tutte le stanze e probabilmente avremo due effetti decisamente positivi. Il primo è che avremo meno cose da pulire e più tempo libero. Il secondo è che la casa ci apparirà sotto una luce rinnovata e avremo voglia di scoprirla di nuovo.

Un trucchetto decisamente utile per combattere lo stress da pulizie è quello di farle a tempo di musica. Viviamo nell’era dello streaming e delle playlist. Prepariamone una inserendo canzoni allegre e con un ritmo trascinante. Funky, rock, pop. Il segreto è il beat. Più sarà costante e coinvolgente e probabilmente meno fatica faremo a pulire.

Proviamo anche a cambiare atteggiamento mentale e a vedere le pulizie come un vero e proprio allenamento. Salire sulle sedie per pulire i lampadari, lucidare le finestre, passare la cera sui pavimenti sono tutte attività che ci impegnano fisicamente. Praticamente un work-out a costo zero che coinvolgerà la maggior parte dei muscoli del corpo.

Pulire in compagnia e sfidare sé stessi

Chi ha detto che quello delle pulizie deve essere per forza un momento triste e solitario? Proviamo a coinvolgere anche la famiglia nelle pulizie. I bambini potrebbero imparare l’importanza dell’ordine. Le coppie avranno un’occasione per passare del tempo insieme e recuperare quello perso durante la settimana a causa di impegni lavorativi. In più, dividersi i compiti è il modo migliore per risparmiare tempo da dedicare a hobby e relax.

Un altro consiglio che potrebbe rivelarsi molto utile è quello di porsi degli obiettivi e gratificarsi quando li raggiungiamo. Prendiamo il timer del nostro smartphone e fissiamo un tempo per pulire una stanza. Impegniamoci al massimo per finire in tempo e se ce la facciamo premiamoci. Quasi sicuramente miglioreremo la nostra autostima e avremo una casa decisamente più pulita.

