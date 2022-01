Quando c’è poco tempo per pensare alla cena, spesso si opta per i grandi classici. Però, alla lunga, che noia preparare sempre gli stessi piatti! Allora scordiamoci la carbonara o l’amatriciana e serviamo la pasta dei cornuti, che non è un insulto agli ospiti ma una vera delizia!

Il perché di un nome curioso

I classici primi piatti della cucina italiana, se cucinati a regola d’arte, sono imbattibili. Cosa c’è di più buono di una bella pasta alla gricia preparata secondo la ricetta originale? O di un ragù alla bolognese impeccabile?

Tuttavia, tendiamo a preparare sempre le stesse ricette, senza esplorare tutti i piatti che la tradizione ha da offrire. Oggi è dunque giunto il momento di scoprire la pasta dei cornuti. Si tratta di un piatto povero e veloce, eppure gustosissimo. Ma perché ha un nome così singolare?

A battezzare la pasta dei cornuti sono stati i napoletani. Ai tempi (purtroppo non molto lontani), il compito delle donne era accudire i bambini, fare le pulizie e cucinare. Quando il marito tornava a casa doveva trovare il piatto fumante in tavola.

Se dunque la moglie aveva l’amante, dopo un incontro romantico doveva comunque arrangiarsi in fretta e furia per cucinare qualcosa! Ecco allora che entrava in gioco la pasta dei cornuti, facile e sbrigativa.

In realtà si tratta di una semplice pasta con burro e parmigiano. Ma oggi la proponiamo in una versione originale.

Scordiamoci la carbonara o l’amatriciana e serviamo la pasta dei cornuti, che non è un insulto agli ospiti ma una vera delizia

Per cucinare una pasta dei cornuti originale, bisogna partire da un ingrediente segreto: il burro aromatizzato. Lo si può preparare in anticipo e utilizzarlo non solo per la pasta, ma anche per altre ricette.

Ingredienti del burro aromatizzato:

un panetto di burro (125 grammi);

un mazzetto di erbe aromatiche miste a piacere (erba cipollina, prezzemolo, basilico, timo, salvia, rosmarino, ecc.);

un limone;

sale e pepe.

Procedimento:

lasciar ammorbidire il burro in una ciotola a temperatura ambiente; nel frattempo, tritare finemente le erbe aromatiche e ricavare la scorza e il succo del limone; aggiungere tutti gli ingredienti al burro e lavorarlo fino a ottenere la consistenza di una pomata; aggiustare di sale e pepe; versare il burro su un foglio di carta da forno, dare la forma di un cilindro e avvolgere nella carta, chiudendo le estremità a caramella; conservare in frigorifero.

Ora che il burro aromatizzato è pronto, non resta che preparare la pasta dei cornuti.

La ricetta della pasta dei cornuti

Ingredienti per 4 persone:

400 grammi di spaghetti;

125 grammi di burro;

80 grammi di parmigiano reggiano grattugiato o pecorino romano;

sale e pepe.

Procedimento:

cuocere la pasta in abbondante acqua bollente e salata; prelevare e tenere da parte un mestolo d’acqua di cottura; nel frattempo tagliare il burro freddo di frigo a tocchetti; scolare la pasta al dente, poi versarla nella stessa pentola, a fuoco spento; aggiungere il burro e farlo sciogliere mescolando e incorporando man mano l’acqua di cottura; versare nella pentola il formaggio grattugiato e aggiustare di pepe; mescolare e servire.

Approfondimento

Ecco perché non si dovrebbe mettere l’olio nell’acqua di cottura della pasta