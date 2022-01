Se pensiamo alle carote, ci viene sicuramente in mente quell’insalatina dietetica che ci sforziamo di mangiare per stare in linea. Tuttavia, siamo ancora a gennaio e la prova costume è davvero molto lontana. Le carote, quindi, possono anche trasformarsi in un gustoso ingrediente che possiamo usare per delle preparazioni anche più elaborate di un’insalata.

Certo, si potrebbe pensare a un contorno o a una ricetta da forno, ma ciò che andremo a vedere oggi è davvero molto particolare. Parliamo, infatti, di un piatto che vede nelle carote un gran protagonista. In particolare, ecco perché e come le carote possono diventare un sugo per la pasta davvero squisito.

Ingredienti

450 grammi di spaghetti;

4 o 5 carote;

650 grammi di passata di pomodoro, ovvero un barattolo da 500 più due cucchiai;

una cipolla;

un ciuffo di basilico;

Parmigiano grattugiato per due cucchiai grandi;

olio extra vergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo andare a comporre il soffritto. Prendiamo la nostra cipolla e le leviamo la parte più esterna. La tagliamo molto finemente a listarelle e la mettiamo da parte.

Filo d’olio extra vergine di oliva in padella e accendiamo il fuoco. Quando si scalda, mettiamo tutta la cipolla tagliata e lasciamo soffriggere.

Nel frattempo, prendiamo le carote e le peliamo con l’aiuto di un coltello. Le mettiamo in acqua fredda per qualche minuto e poi le tagliamo a dadini molto piccoli. Le aggiungiamo ora al soffritto e cominciamo a mescolare tutto per bene. La fiamma deve esser dolce e noi dobbiamo fare cuocere il soffritto per almeno cinque minuti.

Ecco perché e come le carote possono diventare un sugo per la pasta davvero squisito

Arrivati a questo punto versiamo la nostra passata di pomodoro e assaggiamo. Se manca del sale o del pepe, andiamo ad aggiungerlo, e abbassiamo ulteriormente la fiamma. Pentola piena d’acqua fredda e la portiamo a bollore, magari con questa tecnica che ci fa risparmiare tempo.

Mettiamo gli spaghetti nell’acqua bollente e li togliamo due minuti prima della cottura. Spostiamoli in padella con il sugo, in cui avremo aggiunto delle foglie di basilico fresco.

Prima di servire, ricordiamoci di aggiungere del Parmigiano grattugiato.

Approfondimento

Nessuno la compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti