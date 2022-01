Uno degli alimenti più amati in tutto il mondo è senza dubbio il formaggio e ne possiamo trovare di diversi tipi in commercio.

È bene però sapere che non bisogna eccedere con questo alimento poiché è ricco di colesterolo, sodio e grassi saturi. Infatti, è bene rifarsi al parere degli esperti riguardo quante volte a settimana dovremmo mangiare il formaggio, per mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Il formaggio in generale soddisfa ogni tipo di palato e sarebbe indicato sia per i più piccoli che per i ragazzi in via di sviluppo. Infatti, sarebbe anche ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo e di nutrienti, come ad esempio le proteine e il calcio.

Ecco il cremosissimo formaggio spalmabile che varrebbe oro per la nostra salute e non è il solito stracchino

Ovviamente starà a noi optare per i formaggi che sono più adatti alle nostre necessità, valutando soprattutto in base ai grassi in essi contenuti. Infatti, dovremmo sempre ricordare che una buona alimentazione deve essere varia e che il consumo abbondante di verdura e frutta dovrebbe essere una costante.

In particolare, in questo periodo caratterizzato da malanni stagionali, potremmo optare per un delizioso ortaggio ricco di vitamina C che alcuni sottovalutano.

Per quanto riguarda i latticini, ecco il cremosissimo formaggio spalmabile che varrebbe oro per la nostra salute e non è il solito stracchino né la crescenza.

Molti non conoscono la ricotta forte, tipica della Basilicata materana e della Puglia centro-meridionale, dal gusto leggermente piccante. La possiamo trovare in commercio tutto l’anno, ma il periodo migliore per acquistarla va solitamente da ottobre a maggio.

A differenza della solita ricotta fresca questo prodotto ha una conservazione più lunga e, ovviamente, la sua composizione nutrizionale dipende dal latte da cui viene ricavata.

Generalmente, 100 grammi di ricotta forte corrispondono a 250 calorie e, come tutti latticini, forniscono vitamine e minerali preziosi per il nostro organismo. Questi non dovrebbero mai mancare in quanto permettono al nostro organismo di funzionare al meglio.

Controindicazioni

In grandi quantità, i latticini di vacca e di pecora aumenterebbero i livelli di colesterolo nel sangue ed è per questo che è consigliato limitarne il consumo.

Ad ogni modo, la ricotta forte potrebbe essere consumata spalmandola sui crostini per un gustoso aperitivo, essendo cremosa e morbida. Il suo gusto si abbina perfettamente a quello delle acciughe sotto sale, ideali per sorprendere gli ospiti.

Altrimenti potremmo utilizzarne un po’ per insaporire una zuppa di legumi o per preparare dei gustosi sughi.

