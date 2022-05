Stiamo tutti aspettando il caldo sole di giugno per abbronzarci al sole come lucertole. Probabilmente proprio in questi giorni stiamo rovistando nei cassetti per dare un’occhiata ai costumi da bagno dell’anno scorso. Se, però, volessimo essere all’ultima moda quest’estate dobbiamo cercare negli armadi delle nonne. In molti ricorderanno i coloratissimi bikini a triangolo fatti a mano all’uncinetto. Ebbene, sono tornati alla ribalta grazie a Rihanna. La cantante ne ha indossati due modelli durante le riprese del nuovo video “DMB” del collega e compagno ASAP.

Abbiamo già nell’armadio questo bikini che indossavano le nonne e che ora impazza a Miami e Los Angeles

Non solo i divi americani ma anche la stampa di settore sembra sposare il nuovo trend. L’autorevole rivista di moda Vouge, oltre ai cappelli e alle borse a secchiello, ha definito i bikini crochet il must have dell’estate 2022. Certo, alcuni potrebbero riscontrare una difficoltà nell’asciugarli dopo un bagno in mare e sicuramente non sono fra i capi adatti ad una nuotata in stile libero. Questi bikini che spopolavano negli Sessanta e Settanta sono, però, perfetti per un aperitivo in spiaggia o per una festa in riva al mare.

Un due pezzi coloratissimo

Una particolarità dei bikini all’uncinetto, ora in voga, è sicuramente il colore. Mai vedremo dei costumi crochet con colori spenti. Saranno, invece, perfetti in blu o fucsia come scelti dalla star della canzone Rihanna. Tinte come verde prato, i toni del giallo e dell’arancione oppure le gradazioni del rosso, sapranno valorizzare il bikini di cotone. Non solo tinta unita poi, fantasie a triangoli o a strisce a più colori sono richiestissimi per la prossima stagione. Molti marchi della moda hanno già lanciato sul mercato i propri modelli crochet. Fra questi annoveriamo case di moda come Missoni o Alanui. I modelli più gettonati sono il classico triangolo con allacciatura dietro al collo, detta all’americana. Anche il classico con spalline oppure a fascia, però, sono apparsi sulle passerelle più famose.

Non solo costumi

Oltre ai costumi da bagno, sembra proprio che il crochet stia imperversando per quest’estate 2022. Borse, tuniche, scarpe e berretti stanno raccogliendo molto successo nelle collezioni moda primavera-estate. Inoltre chi volesse dilettarsi nel creare il proprio costume potrà procurarsi un uncinetto numero 3 e del cotone cablet makò mercerizzato. Per quanto concerne i punti si dovranno alternare maglia alta e maglia bassa. On line si trovano moltissimi pattern da seguire.

Magari, però, abbiamo già nell’armadio questo bikini che indossavano le nonne e ci basterà rinfrescarlo per essere all’ultima moda.

