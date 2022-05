Fra i modelli di borse più ricorrenti nelle riviste di moda troviamo tre modelli che domineranno la moda dell’estate 2022. Va registrata la tendenza che sta riportando in voga gli anni Novanta in tutto il loro splendore e con essi anche l’amata borsa secchiello. Oltre a questa, c’è un secondo modello che sembra ricevere il favore delle influencer. Quest’ultima sarebbe la borsa da spalla o a mano arricciata ossia la Ruched Hobo Handbag. In questo caso la gamma dei colori è davvero vasta. Infatti le star hollywoodiane hanno scelto tonalità sgargianti come il giallo, il verde smeraldo o il fucsia.

C’è infine un terzo modello che sta raccogliendo crescenti consensi nel jet set internazionale e i trendsetter. Si tratta della chain bag ossia la borsa trapuntata con la tracolla a catena.

Sta già spopolando a Hollywood, su Instagram e Tik Tok ma questa borsa per l’estate 2022 la indossavano già le nostre mamme

Fra gli stilisti che hanno riproposto questo accessorio di gran classe troviamo:

la Locò di Valentino, è la celebre borsa con la catenella a tracolla scorrevole, da portare a mano o a spalla. Sulla chiusura campeggia la classica ”V” che ha contraddistinto da sempre la Mason italiana ;

anche la casa Miu Miu propone l’iconico modello con fattura trapuntata e doppio manico con catenella dorata;

Mango propone una versione di chain bag in cotta di maglia estremamente glamour per matrimoni e grandi occasioni.

Non solo i grandi marchi della Moda ma anche gli ecommerce più gettonati propongono decine di modelli con manici o tracolla a catenella. Vediamo però come indossare questa borsa dalle mille potenzialità e come valorizzarla.

I giusti outfit

Se scegliamo un modello di piccole dimensioni con tracolla a catenella potremo indossare un completo tailleur stile Chanel. Per un look estivo potremmo invece abbinarla ad una vaporosa camicetta in chiffon con manica a palloncino. Da prediligere un tono su tono blu su blu o nero per la borsa e colori pastello per gli abiti. Per quanto riguarda le scarpe l’abbinamento più classico sarebbe con un décolleté con fiocco e fibbia.

Se volessimo invece osare potremmo seguire i suggerimenti che ci arrivano direttamente dalle passerelle. La borsa con catenella da portare a mano è perfetta da portare con un abitino bon ton con gonna a palloncino. In questo caso la calzatura sarà un sandalo con cinturino alla caviglia ma solo se non abbiamo problemi di gonfiore alle gambe. In alternativa potremmo sempre contare su una immancabile ballerina in nuance.

