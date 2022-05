Se l’estate 2021 è stata la stagione degli chignon bassi e delle code di cavallo alla nuca, quest’anno si cambia direzione. Vedremo l’ennesima conferma del ritorno in grande spolvero delle mode anni ’90. Abbiamo già visto che questa tendenza si è espressa anche nei tagli di capelli per l’estate 2022. Infatti, se vogliamo essere alla moda dobbiamo scegliere questo taglio nostalgico degli anni ‘90. Per quanto riguarda le acconciature, capiremo, poi, come gli effetti 3D abbiamo stregato gli hair stylist, proponendo trecce e acconciature tridimensionali.

Dimentichiamo i mollettoni o le code di cavallo perché saranno queste le pettinature di moda per l’estate 2022 dai 30 ai 50 anni

Tutti ricordiamo le mezzecode degli anni Novanta. Ebbene gli hair stilist sembrano concordare sul fatto che il mezzo raccolto è tornato alla ribalta.

Framesi, ad esempio, storica azienda di prodotti per capelli propone una pettinatura a mezza coda. Si raccolgono solo poche ciocche laterali e si chiudono sopra la testa con apertura a fontana. Le ciocche ricadranno sulla chioma sottostante con frangia a tendina che incornicia il viso. In alternativa si può fare un piccolo chignon della mezza coda. Anche in questo caso è d’obbligo la frangia sempre curata.

Due raccolti laterali

Altro trend che sembra affermarsi per l’estate 2022 è il raccolto ai due lati del viso. In altri tempi li avremmo chiamati codini. Decisamente non si tratta di semplici code laterali ma pettinature più elaborate. Z.one Concept propone due code laterali annodate con elastico sotto le orecchie. Non finisce qui: dovremo fissare ogni 10 centimetri un elastico e poi allargare le ciocche di ogni segmento. Esattamente si tratta di due code di cavallo a bolle laterali. La coda a bolla è stata, infatti, la strepitosa acconciatura per l’estate 2021 . Tornando al 2022, Aveda, azienda di prodotti per l’hair care, propone trecce basse avvolte in chignon. Toni&Guy propone, invece un incrocio di ciocche fissate con gli elastici sulla nuca. La pettinatura termina in due code basse che ricadono sulla schiena. Framesi opta per due mini space bun. Si tratta di piccoli chignon ai due lati della testa appena sopra la punta delle orecchie.

Trecce 3D con effetto twist

È molto in voga anche la treccia cotonata con effetto twist ovvero con giri attorno al capo. Un gran ritorno sono infine le trecce attaccate al capo come negli anni Novanta. Gli hair stylist di Dessange Paris e Jean Louis David ne propongo diverse versioni nei book estate 2022.

