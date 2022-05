Scordiamoci giacche e cappotti e prepariamoci alle strabilianti novità della moda primavera estate non solo con il rosa ma anche con questi accessori dal look inimitabile

E finalmente è arrivata la bella stagione. In attesa del grande caldo, che, come ogni estate, si farà a sentire e ci farà rimpiangere l’inverno. In un circolo vizioso di brontolamenti, che segue il ciclo delle stagioni. Sicuramente non ci manchreranno le salatissime bollette del gas e le umide e nebbiose serate invernali. Abbiamo già fatto quasi tutti il giro degli armadi, riponendo gli abiti pesanti per riesumare finalmente tutto ciò che di leggero ci accompagnerà nelle prossime settimane. Vestire poco, ma con classe e personalità.

Sarà comunque questo l’input, soprattutto per le nostre amate donne, che avranno la possibilità di dare sfogo alla fantasia e all’immaginazione. Proprio secondo gli esperti, saranno protagonisti delle prossime settimane degli accessori che alla fine non passano mai di moda. Scordiamoci giacche e cappotti e prepariamoci alle strabilianti novità brillanti delle prossime settimane.

Una storia ricoperta d’oro

Vogliamo togliere subito la curiosità alle nostre Lettrici sottolineando che saranno le pailettes e i lustrini i grandi accessori complementari della moda 2022. Prima di entrare però nello specifico, anticipiamo l’eventuale curiosità di chi ci segue, scoprendo da dove arrivano le famigerate e luccicanti pailettes.

Nonostante il termine ci porti fuori dall’Italia, questi lustrini così “luccicosi”, come li definiscono le ragazze moderne, sono legati nella loro origine al nostro Paese la parola pailettes, infatti sarebbe a sua volta derivata dall’inglese “sequin”, che altro non sarebbe che la storpiatura della parola italiana zecchino. Ossia la moneta d’oro che veniva usata nel Rinascimento a Venezia e che i nobili e i ricchi mercanti lagunari mettevano sui vestiti. Un altro modo alla moda di far capire al Mondo quale potenza fosse diventata Venezia grazie al suo dominio commerciale dei mari.

Scordiamoci giacche e cappotti e prepariamoci alle strabilianti novità della moda primavera estate non solo con il rosa ma anche con questi accessori dal look inimitabile

Tornando invece a noi ecco che le pailettes potrebbero comparire magicamente sui pantaloni, proprio con delle audaci fantasie tendenti all’oro e all’argento. Molto gettonati saranno anche i vestitini per le ragazze più giovani, che indosseranno capi corti e abbastanza coraggiosi. Si punta molto anche alla longuette, ma più sobria, con brillantini che dal nero spaziano al viola, passando per il bordeaux e l’oro stesso. Ma, attenzione a quella che potrebbe essere la vera e propria new entry nel Mondo delle pailettes: una giacca leggera a mantello, per le fredde serate ventose al mare o in montagna.

