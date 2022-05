Il passaggio di denaro può avvenire in tanti modi, sia fisicamente attraverso uno scambio di banconote, sia in modalità digitale. In particolare, una transazione in denaro può riguardare un solo soggetto. Questo accade nella fattispecie, giusto per fissare le idee, quando un correntista preleva in tutto o in parte i propri soldi da uno sportello ATM bancario o postale.

Così come il passaggio di denaro può avvenire a seguito del pagamento di beni e di servizi. In tal caso i soggetti sono due. Ovverosia, un privato che paga a un’impresa per il bene o per il servizio acquistato oppure sono le imprese tra di loro a perfezionare pagamenti per l’acquisto, per esempio, di materie prime.

Come scambiare soldi con parenti e amici in maniera sicura e legale e senza avere mai problemi con il Fisco

Detto questo, i soldi spesso non servono solo per prelevare, per versare e per pagare, ma anche per degli scambi. Ovverosia, un soggetto che riconosce a un altro soggetto una somma di denaro non per perfezionare una transazione commerciale ma in tutto e per tutto come se fosse un prestito.

Vediamo nel dettaglio, dunque, come scambiare soldi con parenti e amici e soprattutto come farlo sempre in maniera sicura e legale. Al fine di non infrangere la Legge. Altrimenti si rischia poi di finire sotto la lente del Fisco.

Al riguardo c’è da dire che non ci sono divieti a scambiare e quindi a prestare una somma di denaro a un parente oppure a un amico. Specie se la transazione avviene con uno strumento tracciabile.

Massima attenzione ai passaggi e agli scambi di denaro in contanti, ecco perché per il 2022 e soprattutto per il 2023

Le cose cambiano, invece, quando lo scambio di denaro è in contanti. In quanto attualmente in Italia, ai sensi di Legge, anche se sono frazionati, i passaggi di denaro tra due soggetti non possono essere effettuati per importi che sono superiori ai 1.999,99 euro. Altrimenti scattano le sanzioni. In più, questo limite dal 2023 dovrebbe scendere a soli 999,99 euro. Quindi, dal prossimo anno non si potranno prestare a un amico in contanti più di 1.000 euro.

