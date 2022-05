Magari non ci saranno stati dei rapporti eccezionalmente idilliaci nei secoli con gli inglesi, ma sicuramente sono un popolo che ama le bellezze italiane. Quando si parla di calcio, meglio evitare, così come tenderebbero a prenderci in giro con le famose copertine dei giornali a base di pizza e spaghetti. Salvo poi essere tra i nostri più accaniti fan in materia di arte, architettura, archeologia e cucina. Pensiamo solo alla passione dimostrata negli anni per la Toscana, l’Umbria, la Campania e il Veneto in modo particolare. Dove imprenditori, ma anche star del cinema e cantanti, hanno acquistato ville, casali e vigneti. Proprio rifacendoci alla stima degli inglesi per le nostre località, andiamo a scoprire quella odierna.

Una cartolina fiabesca a portata di mano

“Il luogo più romantico che abbia mai visto”, così definì Lovere, sponda bergamasca del lago d’Iseo, la scrittrice Mary Wortley Montagu. Questa fine poetessa divenne una vera e propria icona della società britannica nel 1700. Quella che potremmo tranquillamente definire una moderna influencer, ma dotata di una cultura incredibilmente raffinata. Grazie al suo matrimonio con un ambasciatore britannico, riuscì a vedere gran parte dell’Europa, innamorandosi della nostra Italia. In modo particolare, volle ricordare non le solite famose città d’arte, ma questa splendida cittadina del bellissimo lago d’Iseo. Ovviamente, fieri dei loro giudizi, gli inglesi spesso citano questa meta nei weekend romantici che suggeriscono ai visitatori. Nel 2003 Lovere fu anche inserito tra i Borghi più belli d’Italia.

Non è Verona e nemmeno Venezia questa perla italiana che una scrittrice inglese definì come il luogo più romantico mai visto al Mondo

Curioso come Verona sia stata eletta a simbolo dell’amore internazionale da un inglese, Shakespeare, così come Lovere da Mary Wortley. Evidentemente il fascino delle nostre città riempie sempre il cuore delle fredde e nebbiose città britanniche. Tornando, comunque alla nostra Lovere, sarebbe un vero e proprio peccato fare una gita dai e vai.

Tra fiori e lago

Innanzitutto, perché in questo periodo dell’anno, con tutte le fioriture in corso, il lago intero è uno spettacolo unico. Questo gioiello incastonato tra le montagne, con delle bellissime e vivissime mete affacciate sul lago. Ma anche tantissime realtà abbarbicate sulle montagne sulle colline, che valgono veramente una gita approfondita. O, come quest’altra bellissima meta, vicina e da non perdere. Non è Verona e nemmeno Venezia, ma Lovere, che con i suoi tramonti e le sue albe ci lascerà letteralmente a bocca aperta.

Lettura consigliata

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo