Non ci abbiamo mai pensato ma esistono segni belli e brutti. Ma da che punto di vista? È mai possibile, cioè, che il semplice segno zodiacale possa indicarci se siamo belli o brutti? Sembra quasi un’assurdità. Eppure, così come essi ci indicano taluni profili della personalità, così sono anche in grado di segnalare delle caratteristiche fisiche. In base a ciò che diremo, dunque, scopriamo se il nostro è uno dei 5 segni più belli dello zodiaco, secondo la classifica astrale. Di certo, rientrare nella classifica dei 5, tra i 12 segni esistenti, sembra un traguardo molto soddisfacente. Qualcuno risponderà che la bellezza fisica non è tutto. Purtuttavia, anch’essa rientra tra i segni distintivi di ognuno di noi.

Segni facenti parte della classifica dei 5 più belli

Cominciamo, dunque, con la classifica. Ebbene, al primo posto dei segni più belli, si colloca la Bilancia. Ciò in quanto tutti i nati sotto questo segno sono degli ammaliatori, nonché sempre curati e in ordine. Sanno bene, inoltre, ciò che devono indossare per valorizzarsi, in ogni occasione. Ma, non è tutto, perché il loro punto forte è il viso, solitamente molto attraente in quanto dolce e pulito. Secondo posto: Capricorno. Sembra strano trovarlo al secondo posto, perché la sua indole è generalmente poco accattivante. I nati sotto questo segno sono, infatti, freddi e indisponenti. Eppure, la verità è che dietro quella parvenza sono davvero dolci e amabili. Il loro punto forte è, certamente, il sorriso, anche perché lo sfoggiano raramente. Il terzo posto è occupato dai Pesci. La loro indole è tendenzialmente leggera ed eterea, quindi sono molto attraenti. Sul piano fisico, il loro punto di forza sono le mani, che si presentano eleganti e delicate.

Scopriamo se il nostro è uno dei 5 segni più belli dello zodiaco, secondo la classifica astrale

Il quanto posto è occupato dal Leone, che non sarà certo contento di essere al 4° anziché al 1° posto. Purtuttavia, la sua tenacia e la sua forza oscurano, talvolta, le qualità estetiche. Il corpo rappresenta il suo maggiore punto di forza, unitamente ai capelli. Infine, arriviamo al 5° posto, che è raggiunto dalla Vergine, segno tendenzialmente dal carattere difficile. Infatti, è di base poco affettuoso e distaccato, quindi sul piano caratteriale lascia molto a desiderare. Il suo punto di forza sono gli occhi, che usa per uno sguardo magnetico e attraente.