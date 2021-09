Iniziamo subito col dire che, per individuare quali saranno i segni più fortunati, è sempre bene prestare attenzione a Giove. Esso, è, infatti, il pianeta della fortuna, del benessere, della felicità, dell’ottimismo e della convivialità. Nel linguaggio astrale si dice che quando abbiamo Giove a favore, tutto scorre con più facilità. All’opposto, quando è a sfavore, ci sentiamo più demotivati, stanchi, defraudati, incapaci. Quindi, tutto l’oroscopo del 2021 è condizionato dagli spostamenti di Giove da una parte all’altra. In particolare, esso è andato prima nel segno dell’Acquario, poi in quello dei Pesci. Poi, nella seconda parte del 2021, cioè da agosto a dicembre, Giove sosterrà i segni dell’Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete e Sagittario. Ma, concentriamoci sul mese alle porte e quindi occhio a questo segno che sarà più il fortunato in assoluto del mese di ottobre 2021!

Il segno zodiacale più fortunato del mese in arrivo

I Gemelli, nel complesso, saranno fortunati per tutto il 2021 ma nel mese di ottobre andranno per la maggiore. Si tratta di un segno già caratterizzato da facili entusiasmi e da un coraggio spavaldo. Quindi, se avrà anche Giove a favore, nel mese di ottobre, si sentirà davvero invincibile. Il nuovo mese, sarà particolarmente interessante sul piano degli affari. Fino a questo momento, gli appartenenti a questo segno, hanno vissuto molti cambiamenti lavorativi ma adesso riceveranno delle novità. È in arrivo, infatti, un’interessante proposta professionale, che richiederà concentrazione e serietà. Non bisognerà, però, farsi trasportare dall’entusiasmo, in quanto la fretta è cattiva consigliera. Si dovrebbe spianare la strada per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tuttavia, meglio evitare polemiche e disguidi, soprattutto in famiglia.

I nati sotto il segno dei Gemelli raggiungeranno un ottimo traguardo nella forma fisica e mentale. Dovranno, inoltre aspettarsi benefici nei giorni del 23 e del 24 ottobre, quando ci sarà la Luna nel segno. Inoltre, poiché saranno molto presi dal lavoro, dovranno fare attenzione alle complicazioni amorose o eventuali liti che ne potrebbero conseguire. Le coppie stabili, tuttavia, non avranno molto da temere. Tuttavia, andranno gestiti bene i dialoghi e i disguidi si dovrà fare attenzione a non essere troppo polemici. Bene, è il mese dei Gemelli, quindi conviene che approfittino della fortuna!