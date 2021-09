Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, sarà stato tradito. Molti non lo sanno, però, i segni zodiacali possono dirci qualcosa in più sulla personalità di ciascuno di noi. Gli astri, infatti, possono influenzare alcuni aspetti caratteriali, nonché pregi e difetti delle persone. In quest’articolo, ci occuperemo di segnalare quali sono i segni che tendono a tradire maggiormente il partner. Ciò, in mondo da mettere in guardia i malcapitati. Ebbene, ecco la classifica dei 3 segni zodiacali più infedeli secondo l’oroscopo.

Il primo posto nella classifica degli infedeli è occupato dalla Vergine. Proprio i nati sotto questo segno, infatti, sono quelli che tradiscono di più. Il motivo di ciò è che per detto segno zodiacale mentire è molto semplice, in quanto lo fa con naturalezza. Pertanto, se il nostro partner è nato tra il 23 agosto ed il 22 settembre, meglio tenere gli occhi aperti.

Ecco la classifica dei 3 segni zodiacali più infedeli secondo l’oroscopo

Al secondo posto nella classifica dei traditori, abbiamo la Bilancia. Il tutto perché i nati sotto questo segno sono per lo più individualisti ed egoisti. Di conseguenza, capita spesso che tradiscano perché lo ritengono opportuno per riscattarsi dall’altrui torto. Anche qui, si tratta di segni che dicono difficilmente la verità, quindi danno sempre una loro versione della realtà. Di conseguenza, anche in questo caso, dovremo stare molto attenti a guardarci le spalle.

Di seguito, al terzo posto per infedeltà, ci sono i Gemelli. Per loro, tuttavia, la motivazione sottesa al tradimento è di altra natura. Essi, infatti, vedono il tradimento come un gioco e così danno sfogo alla loro passionalità. I nati sotto questo il segno, inoltre, amano farsi trascinare dalle situazioni eccitanti e sentirsi come i protagonisti di un serial. Essi, solitamente, tradiscono, anche nell’ambito stesso della ristretta cerchia di persone di cui si circondano.

In conclusione

In definitiva, queste sono le indicazioni di massima offerte dallo zodiaco ma vi possono essere delle sfumature. Infatti, molto può dipendere anche dall’ascendente e da altre circostanze. Certamente, il tradimento, in una coppia rappresenta il rischio più temuto dai partner. Quindi, chi crede nell’oroscopo, si guarderà bene dal credere in coloro che appartengono ad uno dei 3 segni. All’opposto, quelli più fedeli sono il Cancro, l’Acquario, Toro, Leone e Scorpione. Gli altri, invece, si trovano a metà strada.