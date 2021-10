L’abbigliamento costituisce uno dei mezzi più potenti per camuffare piccoli difetti ed esaltare la propria bellezza naturale. Nessun capo veste esattamente uguale sulle diverse tipologie di fisico e, per questo, esistono guide all’outfit perfetto per fisici a mela, pera, triangolo e clessidra.

Questo diventa ancora più importante nelle stagioni fredde, quando l’outfit si compone di una stratificazione di capi. Per evitare fastidiose grinze e non aggiungere volume su pancia o fianchi, esiste una formidabile soluzione. Infatti, scopriamo perché la vera mania dell’inverno 2021 è quest’eccezionale capo che assottiglia il busto e regala un perfetto vitino da vespa. Sempre più donne lo utilizzano sotto giacche e maglioni e in tantissime occasioni diverse.

Un valido sostituto alla camicia

Tra le combo più amate di sempre figura l’unione tra camicia (o blusa) e giacca. Basta avere, ad esempio, questa semplice camicia per realizzare infiniti outfit tutti incredibili.

Eppure, in inverno la camicia non è per tutti confortevole. Con le temperature più fredde sorge il bisogno di cercare tessuti più caldi come la maglina, il velluto o la lana. È proprio per questo motivo che nasce la “BodySuit mania”, la semplicissima rinascita del body, in tutte le sue infinite varianti. Ne esistono almeno 8 modelli interessanti che vale la pena conoscere e da avere subito nell’armadio.

Scopriamo perché la vera mania dell’inverno 2021 è quest’eccezionale capo che assottiglia il busto

Il motivo è semplice: il body non scappa dal pantalone e mantiene il corpo caldo. Esso è perfetto come sottogiacca, per scaldare il corpo sotto un maglione oversize e, persino con uno di questi 4 cappotti super alla moda che tutte vogliono avere.

Tra i modelli imperdibili figurano il body a camicia con colletto, quello in tessuto lurex o il body asimmetrico.

Quello a collo alto è, per esempio, perfetto sotto un blazer portato chiuso, con tanto di cintura in vita.

Il modello polo, invece, è maggiormente indicato per gli impegni lavorativi, mentre il body modello T-Shirt è ottimo proprio per questo periodo autunnale.

Le altre varianti di tendenza

E poi ancora quello cut-on, ossia con scollatura asimmetrica, maggiormente indicato per la sera e il body sottogiacca lingerie.

Quest’ultimo è un vero concentrato di sensualità ed eleganza ed è perfetto con un pantalone morbido a gamba dritta e dotato di maxi-cintura. Il consiglio è di acquistarlo ben aderente, in modo da assottigliare il busto e regalare una silhouette perfetta.