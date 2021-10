Ecco delle idee alla moda durante i weekend autunnali se non sappiamo cosa indossare

L’autunno rappresenta la stagione che sta in mezzo tra l’estate e l’inverno. E ogni volta non sappiamo cosa indossare. Un giorno fa caldo, il giorno dopo fa freddo e poi di nuovo caldo. Insomma, un po’ come la primavera.

Non sappiamo nemmeno se dobbiamo fare il cambio stagione e quali capi tenere dentro l’armadio per sicurezza. “Magari fa caldo”, pensiamo, vista la bellissima giornata soleggiata e invece dopo qualche ora inizia quella pioggia interminabile.

Ma tutte queste domande sono accentuate durante il weekend. Quando arriva il venerdì ecco che ci assalgono mille pensieri su cosa indossare. E nella maggior parte dei casi, tutte le domande riguardano la combinazione tra moda, comodità e temperatura. Raggiungere un accordo a volte è difficile e far combaciare questi tre fattori non sempre è facile.

Per cui ecco delle idee di outfit alla moda durante i weekend autunnali se non sappiamo cosa indossare, cercando di coniugare queste regole del fashion-style.

Cosa potremmo indossare?

Un’idea outfit super di tendenza, ma allo stesso tempo comoda e che potrebbe andare anche per i cambiamenti di temperatura, è il denim, con un blazer, un top e scarpe alla moda. Abbiamo dedicato un articolo su questo argomento e potrebbe essere davvero utile se vogliamo sapere quali scarpe dovremmo indossare quest’autunno/inverno.

I jeans, che siano più corti, a zampa, aderenti o larghi poco importa, perché saranno sempre la soluzione perfetta per qualsiasi tipo di occasione (tranne le cerimonie, ovvio). Un bel top dei colori di quest’anno come il verde, il marrone, il vinaccia e il nero con la giacca modello blazer e saremo super chic, oltre ad essere comode e sicure anche dal punto di vista del tempo.

Altra idea outfit è una giacca a doppio petto da abbinare ad un top di seta e una gonna a vita alta, con collant e décolleté o stivaletti. Quest’outfit è molto raffinato e ideale per mascherare i rotolini e la pancia.

Ulteriore idea è una gonna stile scolaretta con mocassini e calzini con una bella fantasia, per esempio lo scozzese che va di moda anche quest’anno, un top e una giacca che abbia qualche riferimento agli stessi colori della gonna.

Ma ciò che non può mancare dentro un armadio è sicuramente il trench. Assolutamente impareggiabile e perfetto per l’autunno, da abbinare alle décolleté e collant o calzini con fantasia. Un bel pantalone o jeans e saremo davvero strepitose. Parlando, invece, di accessori, quello più chic in assoluto perfetto per ogni occasione è il cappello a falda larga.