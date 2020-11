Le video guide di PdB



La bellezza si declina in infinite caratteristiche fisiche e non. Ogni corpo ha le sue forme ed è rappresentativo di tanti piccoli dettagli che ci rendono semplicemente unici. Ogni forma fisica ne esce ancor più valorizzata, con il giusto abbigliamento. Nel tempo sono state, infatti, elaborate alcune strategie per rendere ancor più giustizia alle varie tipologie di corpo esistenti. Vediamo quindi la guida all’Outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, clessidra e rettangolo.

Ecco cosa può valorizzare i fisici a forma di pera e clessidra

Queste due forme sono in assoluto le più diffuse e molti potranno rivedersi in queste caratteristiche. Il fisico a forma di pera è quello in cui generalmente le spalle si trovano a essere più strette rispetto a fianchi e bacino. Si tratta di una forma comunque molto sinuosa che, con il giusto abbigliamento, non può che uscirne estremamente valorizzata.

Il consiglio per chi si riconosce in questa categoria è quello di usare pantaloni ampi ma stretti in vita, morbidi, che cadono leggeri sulle gambe. Il cappotto ideale è quello di media lunghezza, che si avvita e lo stesso discorso vale per giacche e camicie. Queste ultime possono infatti delineare la vita con l’aggiunta di un grazioso cinturino. Per maglie e maglioncini? Assolutamente quelli con le maniche con spallina o a sbuffo, per migliorare le proporzioni con il bacino.

Proseguiamo la guida all’Outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, clessidra e rettangolo proprio con la clessidra. Si tratta della forma corporea probabilmente più equilibrata, in cui la vita è stretta e spalle e bacino sono in perfetta proporzione. Anche qui, tutto quello che è avvitato lungo la vita non può che giovare a tale equilibrio di proporzioni. Anche i pantaloni dapprima descritti per la pera sono adatti, specie se abbinati ad una felpa crop, che lascia intravedere la pancia. Che dire poi delle gonne con spacco a V, davvero un must-have.

L’Outfit per i fisici a forma di mela e rettangolo

La guida all’Outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, clessidra e rettangolo, è un vero mantra in fatto di moda. Ci suggerisce, infatti, che i fisici a forma di mela sono quelli che presentano maggiore rotondezza a livello di fianchi e bacino. L’apertura delle spalle è abbastanza minuta, per cui certamente sono valorizzati dai cappotti dal modello finanziera. Anche le giacche Oversize possono essere utilizzate, se si ha l’accortezza di non scegliere giacche troppo lunghe che mortificherebbero la figura. Via libera ai vestiti drappeggiati dalla gonna non troppo lunga e avvitati in vita e alle minigonne con i volant che creano movimento.

Per i fisici le cui forme sembrano, invece, descrivere le geometrie del rettangolo, la regola è quella di giocare con il volume, per creare movimento. Questa tipologia di fisico si presenta perfettamente della stessa estensione su spalle, bacino e gambe. Si può quindi valorizzare le forme naturali del corpo con i Volant, da usare sulle spalle o sul bacino. Le giacche o i vestiti Oversize della giusta lunghezza possono enfatizzare il proprio essere longilinei. Un bel giubbotto in pelle, modello chiodo, si palesa la giusta scelta in termini di moda per le stagioni più fredde.

Si tenga comunque a mente che ogni fisico ha la sua bellezza, la sua specialità. Valorizzarne le caratteristiche con il giusto abbigliamento deve solo servire a potersi sentire ancor più belle e sicure di quello che si è già. La bellezza esteriore dovrebbe solo essere il riflesso di tanta bellezza interiore!