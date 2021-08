Chi compra i propri vestiti distrattamente e senza prima porsi qualche domanda sta facendo un grande errore. Bisognerebbe pensare qualche minuto prima di comprare impulsivamente un capo. Non tutti gli acquisti si dimostrano veramente utili e qualche altro, invece, è l’acquisto della vita. Un po’ come queste 6 bellissime gonne estive da acquistare con i saldi e sfoggiare tranquillamente anche in autunno.

Molto semplicemente esistono capi che vale la pena avere in armadio anche per le innumerevoli occasioni in cui poterli utilizzare. Per esempio, è incredibile quanti outfit si possono realizzare con questa sola camicia che tutte dovrebbero avere. Stiamo parlando della classica camicia azzurro Oxford, un capo perfetto per i primi mesi di autunno, ma anche davvero tanto versatile. Le esperte di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa intendono svelare in quali incredibili modi sfoggiarla grazie a look sempre diversi.

Come indossare la camicia azzurro Oxford e perché vale la pena averla in armadio

Innanzitutto sbaglia chi pensa che questo modello di camicia vada bene solo per il giorno o per look da ufficio. La camicia azzurro Oxford è perfetta anche per la sera se abbinata nel modo giusto. Per esempio, basta portarla dentro a una gonna lunga in seta o satin e con uno spacco abbastanza pronunciato. Un paio di sandali alla schiava e accessori importanti faranno il resto.

Basterà solo puntare sulla gonna giusta, che magari abbia nella stampa qualche dettaglio dello stesso colore della camicia. Infatti queste 3 stampe del momento stanno facendo impazzire tutte per la loro straordinaria bellezza e originalità.

La camicia azzurra è anche bellissima se abbinata a comodi pantaloni in lino bianco per questi ultimi giorni di agosto. Ma un altro interessante modo di renderla veramente casual è portandola in un paio di jeans momfit e scarpe sneakers.

È incredibile quanti outfit si possono realizzare con questa sola camicia che tutte dovrebbero avere

Per l’autunno è possibile indossarla in abbinamento al classico cappotto cammello. Nella guida “Quest’incredibile capo versatile è l’acquisto del 2021 da fare adesso per un look sofisticato” parliamo del modello Caban. Questo modello di cappotto è perfetto per outfit in cui la camicia assume un ruolo più formale.

Altre due varianti sono gli shorts o la gonna a ruota, da abbinare a camicia azzurra e scarpe bianche. Oppure, per look più semplici e da tempo libero, suggeriamo di unire la camicia Oxford a pantaloni neri a sigaretta e maxi-bag dello stesso colore.