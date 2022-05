Scende un’ombra inquietante su questi 2 segni mentre il Toro proverà nuovi amori e lo Scorpione sarà travolto dalla fortuna

Quando ci mettiamo a leggere l’oroscopo, speriamo sempre di vedere il nostro segno sul podio dei più fortunati. Capita, però, di incorrere anche in periodi non particolarmente positivi. L’importante sarebbe limitare i danni quando siamo in trincea e sfruttare la fortuna al massimo quando gira dalla nostra parte. Non tutti siamo Arieti, che in questo 2022 mieteranno successi su successi. Ariete, che anche nella seconda parte di maggio la farà da padrone, ma per questa volta, eviteremo di citarlo. Ci concentreremo invece su quattro segni che saranno coinvolti da diverse vicende e vicissitudini, nel bene e nel male.

I Pesci travolti da una crisi interiore

Scende un’ombra inquietante su questi 2 segni. Davvero particolare la situazione dei nati sotto il segno dei Pesci, che si troveranno alle prese con una forte crisi interiore. Nonostante ci sia la presenza di Marte, che potrebbe donare audacia e coraggio, i Pesci sembrano chiudersi in se stessi. Stanchi del lavoro, stufi della vita considerata monotona, sono alla ricerca di nuove ispirazioni. Come un artista che non riesca più ad andare avanti davanti al proprio dipinto. Attenzione a non creare disastri a livello familiare, coinvolgendo i cari nella propria crisi mistica.

Altro segno alle prese con qualche giorno abbastanza sfortunato è quello dei Gemelli. Nel loro caso il cielo è pieno di nubi e Mercurio non sarebbe portatore di buone notizie. Similmente ai Pesci, anche i Gemelli sono alle prese con una fase delicata della propria vita. Lungo il percorso professionale e sentimentale ci sono degli ostacoli visti come difficili da superare, pur non essendolo. In questo momento non c’è l’appoggio delle stelle e di nessun pianeta. I Gemelli dovranno trovare la forza di reagire all’interno del proprio nucleo familiare.

Era stato pronosticato tra i protagonisti del 2022 e non sta probabilmente deludendo i nati sotto il proprio segno, il Toro. Oltre a un periodo decisamente fortunato, sta per arrivare un vento di passione e novità in amore. Con lo zampino di Venere, i Tori potrebbero trovare l’anima gemella, o, comunque un partner occasionale ma pieno di energia. Il Sole e Urano sono complici di Venere in questo ritrovato e luminoso momento di passione.

Si inserisce tra Ariete e Toro lo Scorpione. L’eclissi lunare, pronta a entrare in questo segno nelle prossime ore, potrebbe portare un grandissimo rilancio, soprattutto a livello professionale. Attenzione a non farsi abbattere da qualche iniziale difficoltà, perché una volta passata, il traguardo si avvicina con dei premi davvero interessanti. Le stelle consiglierebbero di liberarsi di amicizie inutili e conoscenze prive di sostanza.

