In queste settimane, gli Esperti della sezione Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa stanno offrendo ai Lettori tanti spunti e utili consigli per le prossime vacanze estive. D’altra parte, siamo a metà maggio. Se si vuole trovare ancora posto e, soprattutto, prezzi non esorbitanti, questo è il periodo per prenotare. Tutti desiderano andare in ferie. Di certo, però, nessuno vuole spendere cifre folli per una o due settimane di vacanza. In genere, le destinazioni meno popolari hanno prezzi interessanti proprio perché non sono state ancora prese d’assalto dal turismo di massa. E neppure sono divenute modaiole.

3 isole greche dalla natura ancora quasi allo stato selvaggio, ad esempio, sono economiche e adatte per le famiglie. In questo articolo faremo un ulteriore approfondimento. Continueremo a parlare di Grecia, una meta che, da sempre, attira numerosi turisti. Del resto, qui il mare è stupendo. Alcune isole offrono poi scorci da cartolina, con acque limpide e villaggi autentici.

Vacanze da sogno in queste 6 isole economiche e poco affollate con mare caraibico, natura selvaggia e interessanti siti archeologici

In Grecia ci sono centinaia di isole. Più o meno grandi e più o meno rinomate. Le più “anonime” offrono paesaggi paradisiaci senza bisogno di spendere cifre astronomiche. Un esempio sono le isole Saroniche. Poco note, e quindi poco affollate, sono vicinissime al Pireo. La vicinanza è tale al punto da essere considerate quasi dei sobborghi di Atene. Queste isole, che vantano spiagge stupende affacciate su un mare limpidissimo, sono:

Égina;

Angistri;

Poros;

Hydra;

Spétses;

Salamina.

Tutte sono facilmente raggiungibili da Atene con traghetti o aliscafi in massimo un paio d’ore. Le isole Saroniche racchiudono il meglio dell’atmosfera greca. Ogni isola ha poi peculiarità proprie.

Le principali caratteristiche delle 6 isole Saroniche

Antica potenza marittima e mercantile, Égina ha un fascino decadente che ricorda la capitale. All’interno, ci sono vicoli con casette colorate. Inoltre, è da visitare assolutamente il Tempio di Afaia, il più importante sito archeologico dell’arcipelago che risale al 480 a.C. I punti di forza di Angistri sono invece le spiagge e la natura autentica. Questa è la meta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza di super relax. Mare cristallino e tipiche casette bianche dai tetti rossi a Pòros. La curiosità di quest’isola è di essere, a sua volta, divisa in due isole che sono tra loro unite da una striscia di terra: le minuscole Sferìa e Kalavrìa.

Antica potenza marittima, oggi Hydra è di sicuro l’isola più glamour tra le altre dello stesso arcipelago. Basta guardare il porto per notare i lussuosi yatch attraccati. Molto signorile è invece Spétses, dove si possono ammirare numerosi edifici neoclassici. Infine, la più grande delle isole Saroniche è Salamina. Teatro della famosa battaglia contro i persiani, oltre alle spiagge, ci sono scavi archeologici tuttora in corso. Tra mare, storia, natura e scorci incantevoli, è ben chiaro che si possono fare vacanze da sogno in queste 6 isole ancora quasi autentiche.

Lettura consigliata

Quest’isola greca dal mare cristallino è una perla per rilassanti vacanze economiche ed è divenuta celebre per un film