Partiamo dal primo segno: l’Ariete, che dal 14 al 20 maggio avrà una settimana molto impegnativa. Sia sul fronte del lavoro che su quello finanziario, vi saranno una serie di eventi a catena. Verranno valutate nuove opportunità di lavoro e si presenteranno dei conti da saldare. Fortunatamente, però, al problema seguirà presto la soluzione. In amore vi saranno delle tensioni con il partner ma anche queste si risolveranno più velocemente di quanto si pensi. A partire da lunedì, questo segno sarà brillante e pieno di energia positiva. Si avranno ottime opportunità in amore, che faranno perdere contezza del resto. Insomma, è vero che la settimana sarà impegnativa, ma anche ricca di colpi di scena e di soddisfazioni da raccogliere. Insomma, dopo questa settimana, il futuro sarà più luminoso e comunque ci sarà una svolta.

Altri segni che trionferanno

Anche per il Leone sarà una settimana determinante, piena di decisioni che potrebbero aprire la strada a grossi cambiamenti. Il 15 e il 16 maggio si porranno degli ostacoli e delle difficoltà sia in campo lavorativo che familiare. In ogni caso, è bene cercare di rilassarsi, dedicando cura a sé stessi, in modo da non esaurire le energie. Il giorno 18, grazie al Sole in Toro, in armonia con Plutone, vi saranno dei progressi sul fronte lavorativo. In coppia, meglio allontanare i pensieri negativi e cercare di non serbare rancore.

Si prepara una migliore settimana, che è quella finale di maggio. Inoltre, bisogna guardarsi dagli amici e cercare di distinguere quelli sinceri dai traditori. Quindi, tra i tre segni zodiacali che spopoleranno vi è il Leone, ma le soddisfazioni all’inizio si nasconderanno dietro le difficoltà. Tuttavia, i due fin qui menzionati, sono segni combattivi e determinati, pieni di buona volontà e saranno pienamente capaci di affrontare gli ostacoli.

Ecco i tre segni zodiacali che spopoleranno nella settimana dal 14 al 20 maggio, decisiva per grandi svolte ma non senza difficoltà

Passiamo al terzo segno in turbolenza ma colto da eventi decisivi: il Sagittario. Questa settimana, nel lavoro, dovrà aspettarsi l’inimmaginabile! L’importante sarà evitare ogni valutazione pessimistica e predisporsi al meglio verso eventuali ostacoli. Quindi, il consiglio è quello essere al massimo positivi e cercare di ricaricarsi sul piano emotivo. Verso il fine settimana, infatti, il Sole entrerà in Gemelli e le cose volgeranno al meglio. Non a caso, sabato 21 maggio si riceveranno preziose informazioni, decisive per eventi innovativi e stravolgimenti positivi. In amore, bisognerà essere più determinati con il partner, per ottenere l’armonia tanto agognata. Tuttavia, c’è la possibilità di un incontro inaspettato, che potrebbe stravolgere anche la vita sentimentale.

