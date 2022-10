Scegliamo questo elastico per fare la coda senza lasciare il segno sui capelli

Tutti abbiamo notato un fenomeno piuttosto fastidioso quando ci leghiamo i capelli in una coda di cavallo: anche dopo aver sciolto la coda, rimane sempre il segno dell’elastico sui capelli. Quella antiestetica ‘ondina’ rischia di rovinare la nostra capigliatura per giorni fino alla prossima volta in cui laveremo i capelli. Ma come possiamo evitare che si formi e avere sempre dei capelli perfetti e dal volume uniforme? Semplice: basta usare gli strumenti e la tecnica giusti. Vediamo come.

Mai legare i capelli bagnati o umidi, con qualsiasi elastico

La cattiva notizia è che non importa quale elastico utilizziamo: se leghiamo i capelli quando sono ancora bagnati o umidi, non ci sarà modo di evitare il terribile segno a metà altezza. Dobbiamo quindi attendere che la nostra chioma sia completamente asciutta prima di realizzare qualsiasi acconciatura o legare i capelli. Se proprio dobbiamo legarli, scegliamo un’acconciatura molto morbida, come ad esempio una semplice treccia alla nuca.

Scegliamo questo elastico per fare la coda e raccogliere i capelli

Una volta che i capelli sono completamente asciutti, che tipo di elastico dovremmo scegliere per legarli senza incorrere nella terribile piega da elastico? Possiamo rivolgerci a due tipi di elastici. Il primo è quello di plastica a spirale, o a forma di ‘cavo del telefono’, mentre il secondo è un classico elastico rivestito di seta, che in inglese si chiama ‘scrunchie’. Per capirci, non è il classico elastico sottile, ma quello che ha una un’arricciatura tutta intorno, che assomiglia al colletto di un nobile dei secoli passati. Ma perché questi elastici sarebbero meglio di altri?

Chioma sempre perfetta

Gli elastici a spirale o quelli rivestiti di seta non lasciano il segno e sono molto più delicati sui capelli degli elastici tradizionali. Quante volte ci è capitato di spezzare i capelli che rimanevano ingarbugliati nell’elastico? Se scegliamo questo elastico per fare la coda non rischieremo più di rovinare i capelli. Prestiamo comunque attenzione se abbiamo l’abitudine di indossare delle acconciature molto strette e tirate tutti i giorni, perché a lungo andare potremmo soffrire di alopecia da trazione, causata dallo stress che i capelli subiscono quando indossiamo pettinature troppo strette e rischieremmo di perderli su fronte e tempie. Consideriamo anche il nostro tipo di capelli. Per quelli ricci, meglio optare per un elastico di seta, mentre per quelli lisci andrà benissimo anche quello a spirale.

