Come investire 50.000 euro e guadagnare il 2% sicuro in meno di 1 anno

L’ondata di vendite sui titoli di Stato ha reso molto interessanti i tratti corti e medi dei titoli di Stato. Sulle scadenze tra i 6 mesi e i 6 anni il risparmiatore avulso al rischio può contare su rendimento e garanzia del capitale a scadenza.

È pur vero che si tratta di rendimenti reali negativi, almeno con riferimento al 2022 e fino a quando l’inflazione sarà elevata. Tuttavia, per i parcheggi di breve termine si tratta di una possibile alternativa ai risparmi liquidi. Vediamo di capire il perché e di comprendere come investire 50.000 euro e guadagnare il 2% sicuro.

Qual è il rendimento dei BOT in questo 2022

Il Tesoro emette regolarmente diverse categorie di titoli di Stato a beneficio dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Questi bond si distinguono per diversi parametri, tra cui la durata, il meccanismo d’asta e la remunerazione, cioè la struttura dei tassi.

La remunerazione dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) e dei CTZ (Certificati del Tesoro Zero Coupon) avviene tramite scarto d’emissione. Il guadagno del risparmiatore è pari allo scarto, la differenza tra il prezzo d’acquisto iniziale e quello di rimborso finale.

A scadenza il Tesoro rimborsa sempre a 100 le obbligazioni emesse. Pertanto, quanto più l’acquisto avviene sotto cento tanto più alto è il guadagno lordo finale. Questo perché vanno sottratte le commissioni all’intermediario e la ritenuta fiscale del 12,50%.

Infine, ricordiamo che la loro durata è pari a 3, 6 e 12 e il rimborso avviene in un’unica soluzione a scadenza. Invece il loro taglio minimo di sottoscrizione è pari a 1.000 euro.

Come investire 50.000 euro e guadagnare il 2% sicuro anche con i BOT?

Per conseguire il maggior guadagno si potrebbe considerare il BOT con la scadenza più lontana. Ad esempio, il BOT Zc con ISIN IT0005508236, scade il 14 settembre 2023 e prezza attualmente a circa 97,98 centesimi. Per il suo rimborso bisogna attendere giusto 11 mesi mentre il rendimento lordo finale si attesta sul 2,0616%. Su ipotetici 50mila euro investiti si tratterebbe di un guadagno pari a poco meno di 900 euro netti.

Non si tratta di incassi esorbitanti, ma comunque interessanti se rapportati al tempo e al rischio dell’operazione. Specie se l’alternativa al parcheggio della liquidità è uno strumento a rendimento nullo e/o costoso come il conto corrente o l libretto di risparmio postale. Quest’ultimo, ad esempio, remunera le somme a vincolo attraverso le offerte Supersmart.

In generale, con l’inflazione alle stelle è diventato un lusso detenere forme liquide oltre certe soglie e oltre certi tempi. La parola d’ordine non può che essere investire per, almeno, limitare i danni e le perdite subite dai sudati risparmi.

