Tutti ci teniamo a mantenere la nostra chioma folta e in salute. Ma specialmente dopo una certa età, la maggior parte di noi comincia a notare che i capelli si stanno diradando. Questo problema è comune soprattutto negli uomini, ma non solo. Le zone del cuoio capelluto che sono più soggette alla caduta dei capelli sono la fronte, e la sommità della testa. Se per la pelata non c’è niente da fare, possiamo invece prevenire il più possibile la stempiatura.

La prima cosa da fare è prendersi adeguata cura dei propri capelli, evitando azioni dannose, che nel tempo vanno a danneggiare la nostra chioma. Ma attenzione, c’è un’azione che molti compiono abitualmente che può accelerare la caduta dei capelli. Occorre esserne consapevoli per evitarla il più possibile. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione a questo comportamento sbagliato di molti che fa perdere i capelli su fronte e tempie

Ma di quale comportamento stiamo parlando? Di una tecnica di styling che molti utilizzano, ovvero l’abitudine di pettinare all’indietro i capelli su fronte e tempie. Se abbiamo i capelli lunghi, anche l’abitudine di portarli in code, mezze code o capigliature che esercitano trazione sui capelli può indebolire la nostra chioma. Ma perché pettinare sempre i capelli all’indietro o legarli può essere deleterio per la nostra chioma?

Questo avviene perché se sottoponiamo abitualmente i capelli a trazione, le loro radici si indeboliscono, ed è molto più facile che cadano, o che diventino più radi. Questo avviene a maggior ragione in una zona in cui i capelli tendono già ad essere delicati, come la fronte o le tempie. Questo fenomeno si chiama alopecia da trazione, e può colpire sia uomini che donne. Quindi ricordiamoci di fare attenzione a questo comportamento sbagliato di molti che fa perdere i capelli su fronte e tempie. Ma come possiamo prevenire questo problema?

Ecco perché dovremmo cambiare spesso acconciatura

Tutti conosciamo le regole per mantenere una chioma sana, come usare prodotti per la pulizia adatti, non tenere l’asciugacapelli a temperatura troppo alta, non pettinare i capelli in maniera troppo violenta, e ovviamente seguire una dieta equilibrata. Ma un ulteriore consiglio che può aiutarci a mantenere la nostra chioma sempre folta e in salute sulla fronte e sulle tempie è quella di cambiare spesso pettinatura. In questo modo, i capelli non verranno sottoposti a trazione sempre nella stessa direzione, e non rischieremo di indebolirli.

