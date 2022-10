Chi ama i viaggi in solitaria ecco le mete che deve visitare

Si parte. Ma dove andare? La scelta della meta è sicuramente importante, ma dipende anche dal tipo di viaggio che vogliamo fare. Se è un viaggio con gli amici le mete sono infinite, e d’assalto sono prese soprattutto le località di mare, le grandi città del divertimento e del turismo internazionale. Con la famiglia, che può essere anche il partner, magari si cercano invece delle mete di relax. Queste possono essere al mare, in montagna, ma anche in alcune città tranquille.

Esplorare il Mondo da soli

Poi ci sono i famosi viaggi in solitaria. Queste sono delle esperienze sicuramente molto interessanti da fare, ma bisogna essere ben preparati. Perché viaggiare da soli non è sempre molto semplice, soprattutto in alcuni luoghi.

Cerchiamo quindi sempre di scegliere la meta con attenzione. E cerchiamo online se sono delle mete che si possono affrontare in solitaria oppure se sia meglio evitarle.

Viaggiare da soli comunque è una bellissima esperienza. Aiuta a stringere un rapporto stretto con sé stessi e ci mette anche alla prova. Un viaggio in una nuova città, ma anche un viaggio interiore.

Chi ama i viaggi in solitaria ecco le mete che deve aggiungere alla lista

Le mete che vedremo oggi sono tre. Sono dei Paesi veramente bellissimi e non per forza si deve visitare solamente la capitale. Si può anche andare in giro ed esplorare alla scoperta di nuove città e posti.

Tra le top troviamo sicuramente l’Islanda. Reykjavík è la sua capitale che non dobbiamo assolutamente perdere. Ma oltre a questa splendida città c’è tutta l’isola che è un vero incanto da visitare. La sua natura, i ghiacciai, gli animali e i piccoli villaggi sparsi sono un sollievo per l’anima.

Altro Paese è la Danimarca. Un Paese che si compone di tantissime isole (sono circa 406 in totale), ma ovviamente solo 70 di esse sono popolate, le altre sono disabitate. Qui possiamo visitare la sua capitale e tantissimi altri luoghi magici. Senza dimenticare la Groenlandia, che è una Nazione costitutiva del Regno di Danimarca, che comprende anche la Danimarca continentale e le Isole Fær Øer.

Infine ci spostiamo al sud dell’Europa e andiamo in Portogallo. Terra baciata dal sole e dal mare. Ma non solo, perché ci sono anche moltissime città da visitare, come Lisbona o Porto. Chi ama i viaggi in solitaria ecco le mete che può segnare in calendario da vedere.

