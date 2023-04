Scarpe con pantaloni larghi e a palazzo: le sneakers di Bianca Balti sono quelle da comprare per la primavera

Un paio di scarpe comode e alla moda sono il regalo che vorresti farti questa primavera? Ecco la nostra proposta. C’è un modello di sneakers a cui dovresti pensare, che si abbina egregiamente ai tuoi pantaloni a palazzo. Come ulteriore incentivo per acquistarle, sappi che anche la bellissima Bianca Balti le ha sfoggiate di recente. Scopri di quali stiamo parlando e perché sono perfette per te.

Quando si tratta di scarpe non bisogna guardare solo alla moda. La comodità è essenziale per non finire la giornata con le vesciche ai piedi. Per fortuna, le star sanno perfettamente come vestirsi e ci propongono ogni volta tendenze dalle quali prendere spunto. Il mese scorso, la supermodella Bianca Balti ha voluto concedersi una gita nella splendida città di Napoli. Per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un look d’effetto e con un occhio alla libertà di movimento. Ciò che più ha attirato la nostra attenzione erano ovviamente le sue scarpe: magnifiche e ideali per sentirsi al top nella bella stagione.

Le scarpe con pantaloni larghi e a palazzo del momento sono a firma Nike

Chi ha avuto la fortuna di veder la bellissima attrice lodigiana aggirarsi per le strade della città partenopea, avrà certamente notato il suo outfit. Sopra vestiva una maglia bianca leggerissima, sotto dei pantaloni in denim in stile 2YK. Ma il pezzo forte erano le sue scarpe, impossibili da scordare. Si trattava di un elegantissimo paio di Nike Air Force 1 x Tiffany & Co.

Il modello tradizionale di queste calzature apparve per la prima volta nel lontano 1982 e rivoluzionò il concetto di stile street. La variante su cui vogliamo porre l’attenzione, prodotta in collaborazione con la nota gioielleria americana, vanta alcune aggiunte di classe. Ci riferiamo a dettagli come la pelle pregiata e la placca in sterling silver posizionata sul tallone, entrambe chicche di grande efficacia stilistica. Se ci stai facendo anche tu un pensierino, sappi che difficilmente riuscirai a portartele a casa per meno di 400 €.

Prova anche sandali e mocassini

Le sneakers non sono le uniche scarpe con pantaloni larghi e a palazzo che hai a disposizione. Per seguire le tendenze e guadagnarci in stile, hai altre opzioni sulle quali puntare. I sandali che tiriamo fuori ogni primavera dalla scarpiera, per esempio, sono perfetti. Abbina il tutto a un blazer classico o a doppio petto, oppure un giubbotto smanicato. Il risultato allo specchio ti lascerà senza parole.

In alternativa, ti consigliamo di considerare l’accostamento coi mocassini. Punta tutto sul modello chunky, con tanto di suola carrarmato. In questo modo eviterai che l’orlo dei pantaloni li nasconda e donerai un effetto chic al look di giornata.