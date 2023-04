Scorregge continue che puzzano: ecco la dieta consigliata a Joe Biden per eliminarle

Emettere flatulenze sonore e maleodoranti potrebbe essere un problema comune a molti, anche al Presidente degli Stati Uniti d’America. Una delle cause potrebbe risiedere in cattive abitudini alimentari. Vediamo, nello specifico, cosa mangia Joe Biden e cosa dovrebbe cambiare.

La notizia fece e fa ancora sorridere. Nell’ottobre 2021 a Glasgow, durante la conferenza ONU inerente i cambiamenti climatici, successe qualcosa di imbarazzante. Il Presidente degli USA Joe Biden sconvolse l’attuale Regina Consorte Camilla Parker Bowles emettendo un rumoroso e lungo peto. Biden, insomma, ebbe qualche problema di flatulenza e pare non fosse la prima volta. Ciò potrebbe essere dovuto a quello che mangia il Presidente.

Scorregge continue che puzzano: cosa mangia il Presidente USA

Il Presidente degli Stati Uniti per lo più consuma i pasti da solo e ha a disposizione cuochi privati. Che, però, cucinano secondo le sue indicazioni. Il personale prepara quotidianamente i pasti per Biden e si occupa del menù delle cene di Stato alla Casa Bianca. Ma cosa mangia Biden?

Pare che ami molto la pasta al pomodoro, la caprese, il sorbetto al lampone con biscotti, i coni gelato. E cosa beve il Presidente USA? Qui la nota dolente. Biden ama le bevande energetiche all’arancia, il caffè nero e, come l’americano medio, le bevande gassate. Niente di più sbagliato per l’intestino.

Cibi che causano flatulenza

L’emissione frequente di gas intestinali rumorosi e maleodoranti, in alcuni casi, può ricondursi ai sintomi del meteorismo. Che potrebbe essere un segnale di patologie come la sindrome del colon irritabile o della disbiosi intestinale.

Certamente, anche un cattivo stile di vita alimentare può provocare scorregge continue che puzzano in un modo incredibile. Nel caso del Presidente si tratta delle bevande gassate e zuccherate, ma anche dei suoi dolci preferiti, alimenti ricchi di zuccheri e grassi non benefici per l’intestino.

Cosa mangiare

Per evitare l’imbarazzante problema dei ripetuti gas intestinali, sicuramente Biden, anche data la sua età di 80 anni, dovrebbe rimuovere dalla dieta grassi e colesterolo. E puntare sull’assunzione di tagli di carne magri privi di grasso e di pollame senza pelle. Dovrebbe poi preferire il pesce azzurro e il salmone, assumere yogurt con fermenti lattici, mangiare verdure come il finocchio e sostituire i lamponi con i mirtilli.

Questi ultimi avrebbero azione antiputrefattiva e antifermentativa. Se hai lo stesso problema di Biden questi consigli potrebbero esserti d’aiuto. Ma ricorda che il cambio delle tue abitudini alimentari deve essere deciso dal tuo medico o nutrizionista sulla base della tua situazione di salute personale.