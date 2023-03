Giubbotti in pelle vintage che valgono più dell’oro e che forse abbiamo nell’armadio. Si vendono a prezzi folli!

Se controlliamo negli armadi dei nostri genitori e troviamo i giubbotti in pelle che nostro padre usava negli anni sessanta potremmo avere delle sorprese. Alcuni di loro sono pezzi ricercati e le offerte su internet sono incredibili.

Un tempo possedere un giubbotto in pelle era un privilegio. Costavano tanto e non tutti potevano permetterselo, però i modelli che venivano proposti dalle varie marche erano capolavori e si faceva di tutto pur di averli. Per questo anche dopo tanti anni non venivano dismessi ma conservati negli armadi. Erano cimeli e mantenevano intatto il valore. Oggi sono delle vere e proprie miniere d’oro.

Prendiamo, per esempio, le giacche biker Harley Davidson. Sono considerati pezzi da collezione, alcuni sono rari e introvabili e il loro valore parte da 800 euro per arrivare fino a 20 mila euro. Potrebbe sembrare una follia eppure è la realtà. Che cosa ne determina il valore? La griffe è il primo elemento da considerare. Alcune sono delle manie per i collezionisti che ricercano Channel, Hermes e Yves Saint Laurent ma è importante l’impatto storico del capo d’abbigliamento. Lo stile geniale delle moto Harley è riflesso anche nei giubbotti come stile di vita. I capi in pelle hanno la scritta ben visibile, sono pieni di tasche e sopportano le temperature più rigide. Questi giubbotti sono in grado di aumentare il loro valore nel tempo molto più di altri oggetti da collezione.

Prezzi più ragionevoli

Giubbotti in pelle vintage; valgono più dell’oro soprattutto se si tratta di modelli richiesti. Su Ebay i montoni in pelle di Prada possono essere venduti a più di 1.000 euro. Quelli di Roberto Cavalli possono essere valutati dai 250 ai 500 euro.

Dobbiamo osservare attentamente la fodera, l’etichetta, le cuciture e il tessuto. L’abbigliamento deve essere in ottime condizioni, assolutamente originale e senza contraffazioni. Le cuciture nei giubbotti vintage sono fatte a mano, le fodere attaccate con punti invisibili, ogni capo aveva un particolare ricercato. I giubbotti Schott usati sono ben valutati per questi motivi. Possono valere tra i 500 euro e i 700 euro anche se sono recenti soprattutto quelli degli anni ottanta.

Giubbotti in pelle vintage che valgono più dell’oro ma attenti alle imitazioni

Se vogliamo sapere quali sono i giubbotti in pelle più costosi dobbiamo ricercare un solo marchio. Difficilmente lo troveremmo negli armadi di casa ma non si può mai sapere. Il bomber in pelle James di Philipp Plein vale 65 mila dollari ed è in pelle di coccodrillo. Il chiodo in pelle Herbert sempre Philipp Plein vale 70 mila dollari, mentre il bomber Philipp Plein marrone vale 85 mila dollari. Quanto un monolocale.

Il record appartiene naturalmente a Micheal Jackson il cui giubbotto in pelle del video Thriller è stato battuto all’asta per 1,8 milioni di dollari. Su internet troviamo una imitazione in pelle al prezzo di 300 euro. Magari tra qualche anno acquisterà valore. Vale la pena fare un tentativo.