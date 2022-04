Quando acquistiamo un pantalone, che sia in jeans o in altro tessuto, provandolo ne notiamo la lunghezza eccessiva, che addirittura ricopre interamente le nostre scarpe. Spesso, infatti, bisogna rifare l’orlo e questo, a volte, può essere un problema, soprattutto se non sappiamo cucire. Pensiamo così di portare l’indumento in sartoria per la piccola modifica. Quest’azione, però, può concludersi con l’imprevisto di un conto salato.

Rimediare e, al contempo, risparmiare si può e facendo da sé, perché non serve saper cucire, ma per fare l’orlo esiste un trucco incredibile, a basso costo, molto facile e rapido da mettere in pratica.

Nessun bisogno di ago e filo

Non sono molte le persone che sanno cucire a mano o capaci di usare una macchina da cucire. In realtà, anche chi ha queste doti non ha sempre voglia di fare questi lavoretti, che richiedono tempo e concentrazione. Esiste un trucco geniale, che può risolvere il problema dell’orlo al pantalone senza bisogno di andare a cercare ago e filo o di recarsi in sartoria. Si tratta di un semplice strumento davvero utile, facile da usare e alla portata di chiunque.

Non serve saper cucire ma per fare l’orlo ai pantaloni basta 1 trucco geniale che fa risparmiare sulla sartoria e si può usare sempre

Quando non sappiamo cucire e non vogliamo spendere dal sarto, possiamo occuparci da noi dell’orlo da fare ai nostri pantaloni lunghi, corti o jeans, grazie al nastro termoadesivo. Si tratta di un oggetto semplicissimo che ha lo stesso aspetto di un rotolo di scotch. Ma che ha una capacità in più rispetto a quest’ultimo. Innanzitutto il nastro termoadesivo è stato pensato apposta per aderire ai tessuti, la sua colla poi si attiva grazie al calore e si fonde con la stoffa.

Questo prodotto si può acquistare facilmente online, in merceria o presso gli store dedicati al fai da te. Si può trovare anche a meno di 2 euro di prezzo.

Come usare il nastro termoadesivo

Per fare l’orlo ai pantaloni con il nastro termoadesivo, iniziamo ad indossarli e segnare l’altezza desiderata con uno spillo. Giriamo i pantaloni a rovescio e, con una matita e un righello, tracciamo a mano una riga orizzontale che indicherà in modo ben visibile l’altezza del nuovo orlo. Se avanza molto tessuto, tagliamone un pezzo con le forbici, ma mai a filo dell’orlo. Questo perché dovremo ripiegare la stoffa.

Applichiamo il nastro termoadesivo e stiriamo con il ferro da stiro. Togliamo ora la sua pellicola protettiva, pieghiamo la stoffa e stiriamo nuovamente. L’orlo sarà fatto. Facciamo la stessa cosa con l’altra gamba del pantalone. Usando questo trucco, in pochi minuti avremo fatto l’orlo senza saper cucire.

