Vuoi sapere se ti sta mentendo? Ecco i 3 punti che devi guardare nel corpo per capirlo e non farti prendere per il naso

Ti sei sempre chiesto se il tuo partner ti dice la verità? Vorresti avere la sfera di cristallo per poter scovare eventuali bugie? Non serve la magia, ecco quali zone rivelatrici del viso devi osservare.

Il Mondo è bello perché è vario, e questo è un dato di fatto. Non tutti sono come noi e non tutti sono mossi dalle stesse intenzioni. Spesso ci facciamo influenzare dall’estetica di una persona o dalle sue caratteristiche somatiche, per decidere se possiamo fidarci o meno di lei, facendo un errore colossale. La nostra inclinazione a mentire non ha nulla a che vedere con le caratteristiche fisiche, ma ha molto a che fare con la nostra essenza. Alcuni di noi, infatti, sono naturalmente portati a mentire, non si sentono in colpa a dire bugie, anzi non possono farne a meno. Se noi non siamo tra questi, e non vogliamo rischiare di essere presi in giro, dovremmo cercare un modo per smascherare eventuali bugiardi.

In realtà farlo è molto più facile del previsto, e tutti possiamo riuscirci. Basterebbe, infatti, saper osservare 3 precise caratteristiche fisiche che, durante la dichiarazione di una bugia, subiscono reazioni particolari e strane. Scopriamo quali sono e iniziamo da subito a farci furbi.

Vuoi sapere se ti sta mentendo? Devi osservare questi 3 particolari fisici che lo sbugiarderanno all’istante

Partiamo dicendo che il segno zodiacale può dirci tanto di una persona. In particolare, ce ne sarebbe uno particolarmente incline a ingannare sempre le persone, e da cui dovremmo ben diffidare. In linea generale, però, tutti abbiamo degli atteggiamenti comuni quando diciamo una bugia.

Così è stato smascherato un pericoloso criminale americano

In pochi lo sanno, eppure uno dei gesti più frequenti che fa chi dice una bugia, è quello di toccarsi la fossetta della gola. Questo gesto involontario, in alcune persone, si ripete ogni volta che viene detta una menzogna, rendendo così facile lo smascheramento da parte dell’interlocutore malcapitato.

Questo è stato l’elemento chiave grazie a cui l’FBI americana ha iniziato e condotto l’indagine su un pericoloso criminale. Quest’ultimo, infatti, era coperto da una donna che, ogni volta che dava false piste su di lui, si toccava la gola, proprio come un tic.

3 indizi chiave che tutti possiamo cogliere

Un altro indizio che può palesare un bugiardo patentato è la sudorazione eccessiva. In Asia, circa un decennio fa, una donna ha scoperto che il marito la tradiva proprio a causa di questo particolare, per nulla banale. L’uomo in questione, infatti, ogni volta che raccontava frottole, sudava in modo evidente, soprattutto su collo e fronte. Da qui la donna ha iniziato a insospettirsi, iniziando (e trovando) prove che potessero darle ragione.

Osserviamo anche la bocca

Anche stringere le labbra può essere sinonimo di menzogna. Molte persone, infatti, quando dicono una bugia, corrugano la bocca, come a voler trattenere eventuali espressioni facciali rivelatrici. Succede soprattutto a chi non è abituato a mentire, e quindi sarà ancora più facile da scoprire e smascherare.

Gli occhi rivelano di tutto e di più

Se vuoi sapere se ti sta mentendo, guardalo negli occhi. Il partner è colui con cui condividiamo una relazione, ed è per questo che, durante una conversazione decisiva, dovremo mantenere con lui un contatto visivo costante. Se ci mentirà, inizierà a sbattere nervosamente le palpebre, o sbarrare gli occhi, ma anche alzare le sopracciglia. In questi casi, scopriremo facilmente che non ci starà dicendo la verità.