Oggi, parliamo di ben 2 concorsi altrettanto imperdibili per lavorare sempre nel settore mobilità, ma in una precisa regione della penisola. L'Azienda Napoletana Mobilità (ANM) S.p.a. di Napoli ha infatti pubblicato 2 bandi di concorso per diplomati in cerca di lavoro. Questa azienda gestisce il trasporto pubblico del capoluogo di regione. La rete è formata da linee bus, tram e filovie, ma anche da impianti funicolari, scale intermodali e ascensori pubblici.

Scadono il 27 aprile questi 2 concorsi pubblici per lavorare nel settore trasporti di Napoli per cui è richiesto solo il diploma

L’ANM ha indetto 2 concorsi per assumere a tempo indeterminato e pieno nuovo persone, per ricoprire queste 2 mansioni specifiche:

12 macchinisti per la linea 6;

9 capi stazione per la linea 6.

Oltre ai requisiti generali, comuni a quasi tutti i bandi di concorso nazionali, sono anche richiesti dei requisiti specifici per ogni mansione. Per i macchinisti è richiesto il solo diploma di maturità, ovvero istruzione secondaria di secondo grado. Come anche un certificato di idoneità per la condotta di treni rilasciato dall’USTIF oppure Licenza Europea e Certificato complementare di categoria B, rilasciato da un’impresa ferroviaria.

È anche richiesta esperienza nel settore Trasporto Pubblico Locale (TPL) o quello ferroviario di almeno 12 mesi. Per quanto riguarda i capi stazione, invece, è necessario si il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, ma anche certificato di idoneità per “abilitazione alla gestione circolare”, ottenuta per lo svolgimento della mansione di sicurezza di “Dirigente Movimento Locale, Dirigente Centrale operativo”. Sono validi sia le certificazioni USTIF, sia Licenza Europea. E, anche in questo caso, è richiesta esperienza nei settori di competenza di almeno 12 mesi.

Ecco come presentare domanda

L’ANM potrebbe dare il via a prove selettive per definire il numero di candidati che possono accedere alla prova d’esame. Questa si svolgerà tramite una prima valutazione dei titoli posseduti, una prova scritta di tipo tecnico-professionale e una orale. Affrettiamoci, perché scadono il 27 aprile alle ore 12:00 questi 2 concorsi pubblici nel settore mobilità e trasporti di Napoli. Per partecipare e, quindi, presentare domanda, bisognerà utilizzare solo la piattaforma online. Entrando sul sito ufficiale, basterà cliccare su “reclutamento”, poi “visualizza avvisi e documenti” e procedere con la richiesta. Per completare la domanda è necessario il possesso della mail certificata PEC e il versamento della tassa di concorso pari a 10 euro.

