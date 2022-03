Il passaporto è il documento che, rispetto ad una semplice carta d’identità cartacea o digitale, ci permette di viaggiare davvero in tutto il Mondo. Ha valenza internazionale. Fuori dall’Europa, anche per una vacanza a Londra, è valido solo questo documento di viaggio. Molti, però, vengono scoraggiati dalle tempistiche e dal costo di rilascio. Infatti, per ottenere questo documento, prima la trafila era lunga e complicata. Ci si doveva presentare in Questura o alla Polizia di Stato, prenotare un appuntamento, compilare moduli su moduli. Insomma, come capita spesso, si entrava nel rigido e lunghissimo vortice della burocrazia.

La digitalizzazione delle pratiche

In questi ultimi anni, però, soprattutto a causa della pandemia e dell’impossibilità di recarsi liberamente presso uffici pubblici e privati, i vari iter si sono digitalizzati. L’uso del computer, ormai, è diventato indispensabile per presentare pratiche diverse. Per questo motivo, ci sono anche metodi per ottenere le identità digitali. Codici che permettono di accedere ai siti istituzionali anche amministrativi e presentare persino domande e candidature ai concorsi pubblici. Creare queste identità è diventato facilissimo, utilizzando questo metodo quasi immediato. E, così facendo, non abbiamo più la necessità, ad ogni primo accesso, di inserire i nostri dati personali come data di nascita, email, codice fiscale. Tutto è immediato e anche i dati vengono trasmessi con lo SPID.

Ecco il nuovo modo facilissimo per richiedere o rinnovare il passaporto elettronico online direttamente usando il cellulare evitando lunghe code in ufficio

Ecco, anche per il passaporto ormai l’iter si è accorciato per rendere le pratiche scorrevoli per tutti, non solo per chi lo richiede. Addirittura, è possibile usare il proprio cellulare per inoltrare la richiesta del documento. Tutto quello che bisogna fare è entrare sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it, cliccare su “accesso per il cittadino” e entrare con credenziali SPID. Dopo l’autenticazione, basterà passare alla sezione “inserisci richiedente”. Successivamente dovremo scegliere il nostro Commissariato di competenza, ovvero quello della nostra città. Poi, per procedere con la richiesta, bisognerà inserire i nostri dati come indirizzo di residenza/domicilio, il numero di telefono, email e altre informazioni importanti.

Infine, per ultimare la richiesta, potremo scegliere in completa autonomia il luogo, la data e l’orario dell’appuntamento. Il sito dà anche la possibilità, nella schermata principale, di verificare tutte le nostre prenotazioni. Con questa procedura è possibile fare anche il rinnovo del passaporto scaduto. Ecco il nuovo modo facilissimo per fare una domanda di passaporto o rinnovare il documento vecchio, il tutto nel giro di pochi minuti direttamente da casa.

