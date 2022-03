Con l’inizio della stagione primaverile arrivano anche i malanni di stagione. Si chiamano così appunto per il fatto che sono problemi, ma non sempre vere e proprie malattie, che si manifestano con maggiore incidenza nei periodi più caldi dell’anno. Tra questi potrebbe comparire anche il gonfiore alle gambe. Oltre alle normali situazioni di routine, in cui alcune posizioni assunte nel lavoro possono portare a ritenzione idrica e gonfiore, può capitare anche che il problema si presenti con il cambio stagionale. Le temperature salgono e il corpo potrebbe risentirne maggiormente. Altri problemi invece, non sono stagionali, ma possono comparire tutto l’anno, a prescindere dal tempo. Pensiamo, per esempio alle emorroidi, dolorosissimi rigonfiamenti che potrebbero dipendere da alcune abitudini sbagliate nella nostra quotidianità.

Per sfiammare e prevenire emorroidi e gambe gonfie o doloranti potremmo prendere queste compresse 2 volte al giorno durante i pasti

Per questi problemi specifici, però, per quanto ci possano sembrare estremamente distanti e diversi, esisterebbe una soluzione comune. Infatti, in entrambi i casi si tratta di un problema legato alla circolazione venosa, specificatamente degli arti inferiori. Questi problemi, se trascurati, potrebbero anche provocare sintomi più persistenti e dolorosi. Quindi, sarebbe meglio prevenire o curarlo appena si presentano i primi sintomi. Per questo, oltre ad un miglioramento nello stile di vita, potrebbe essere utile anche assumere un particolare aiuto in compresse. Si tratta di un farmaco da banco, che in farmacia si vende senza prescrizione medica. Il Daflon è un medicinale a base di flavonoidi, utilizzato per contrastare sintomi di insufficienza venosa o stadi di fragilità capillare. È un vaso protettore che permetterebbe di riscontrare effetti benefici sul microcircolo.

Ecco i sintomi per i quali si consiglia Daflon

In generale, il Daflon viene quindi utilizzato per il trattamento di sintomi diversi, tutti riconducibili all’insufficienza venosa. Per questo potrebbe essere utile nei casi di gonfiore alle caviglie e alle gambe, per alleviare il senso di dolore, pesantezza, formicolio, prurito, bruciore localizzato nella zona. Ma anche per crampi notturni o serali, vene varicose, fragilità dei vasi come capillari rotti o ematomi frequenti. Infine, anche per alterazioni della cute come variazioni di colore, eczemi o ulcerazioni. I flavonoidi, contenuti nel medicinale, sono un insieme di pigmenti vegetali. Tra questi troviamo, all’interno della compressa, la diosmina. Con le sue proprietà antinfiammatorie agirebbe in favore di numerose funzioni del nostro organismo. come la corretta funzionalità delle vene e contro le emorroidi. Soprattutto in quest’ultimo caso, sarebbe l’ideale per il riassorbimento dell’infiammazione in poco tempo. Le compresse si possono assumere una volta a pranzo e una volta a cena ogni giorno. Così facendo, questo farmaco potrebbe essere molto utile per sfiammare e prevenire emorroidi e gambe gonfie o particolarmente dolorose, anche a causa della ritenzione idrica.

Lettura consigliata

Contro acidità, gonfiore e pesantezza ecco cosa bere dopo pranzo e cena che aiuterebbe ad eliminare i problemi di cattiva digestione