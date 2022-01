Con l’inizio dell’anno nuovo sono arrivati anche tutta una serie di bandi per delle posizioni davvero appetibili. Alcuni offrono una possibilità anche a coloro che generalmente faticherebbero a trovare impiego nel mercato del lavoro. In questa categoria rientrano tutti coloro non in possesso di laurea o conoscenze specialistiche. Non solo, ma nel nostro Paese anche i giovani hanno difficoltà a trovare un impiego che fornisca uno stipendio dignitoso. Ecco perché è importante tenere d’occhio i bandi, soprattutto in un periodo così difficile. Ne abbiamo già parlato in precedenza, ma ora potrebbe essere il momento di rispondere all’ultima chiamata per partecipare al concorso destinato a 444 giovanissimi diplomati.

Quanti e quali sono i posti disponibili

Questo concorso riguarda l’Accademia Militare e offre 444 posti suddivisi all’interno delle diverse Forze Armate. Per entrare all’Accademia dei Carabinieri sono disponibili 60 posti, 105 per quella Aeronautica, 133 per quella della Marina e 146 per quella dell’Esercito. Tutti i posti disponibili saranno a tempo indeterminato e tempo pieno.

Ultima chiamata per partecipare al concorso destinato a 444 giovanissimi diplomati

La domanda per il concorso deve essere presentata entro il 15 di febbraio esclusivamente online. Appunto per questo sarà necessario entrare nei portali della specifica Forza Armata utilizzando PEC o SPID.

Possono inoltrare la domanda e partecipare al concorso candidati anche in possesso del solo diploma o che lo riceveranno entro il 2022. Infatti, i partecipanti devono aver compiuto 17 anni, ma non devono essere più grandi di 22 alla data di scadenza della domanda. Per chi invece ha già il ruolo di ispettore o sovrintendente dell’Arma dei Carabinieri, il limite di età è di 28 anni.

Si tratta quindi di un concorso per giovanissimi con la prospettiva di un futuro sicuro in ambito militare.

Le prove del concorso

Le prove del concorso sono diverse a seconda dell’Accademia in cui si intende entrare. In generale, però, si tratta sempre di test conoscitivi, fisici, psicofisici e attitudinali.

Le prove preselettive dell’Accademia dell’Esercito e della Marina si svolgeranno indicativamente tra febbraio e marzo. Le altre invece si terranno probabilmente a marzo. I quesiti riguarderanno diverse materie come matematica, storia, geografia, lingua italiana e straniera, informatica, educazione civica o attualità e logica deduttiva. Per conoscere precisamente la natura delle prove preselettive basterà entrare nei portali dedicati dell’Arma. È bene informarsi, perché in alcuni casi è prevista anche la pubblicazione di una banca dati.

